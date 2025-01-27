Економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу зазначив, що йдеться про програми, які не були раніше схвалені Конгресом США. Водночас військово-технічна допомога Україні та макрофінансова допомога на 2024 рік у розмірі 61 мільярда доларів були затверджені Конгресом.

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У межах цих коштів Україна вже отримала 7, 5 мільярда доларів макрофінансової допомоги, а решта була спрямована на фінансування військово-технічної допомоги за двома програмами.

Які програми підпали під обмеження

"Ці програми жодним чином не стосуються тих обмежень, про які заявив Трамп, оскільки вони були затверджені Конгресом. Програми, на які накладені обмеження адміністрацією президента США, стосуються USAID, ЮНІСЕФ та інших, які фінансуються, зокрема через перерахування коштів до ООН", – сказав Олег Пендзин.

Він додав, що у межах цих програм є три основні реципієнти військової допомоги: Ізраїль, Єгипет і Йорданія. В адміністрації Трампа вже заявили, що для цих напрямків не буде суттєвих обмежень, оскільки вони стосуються довгострокових договорів між цими країнами та США, які фінансуються поза межами щорічних рішень Конгресу.

Щодо України, призупинення стосується виключно програм USAID. Ця програма є масштабною, але вона не охоплює військово-технічну допомогу, зосереджуючись на гуманітарних аспектах: медична допомога, реабілітація поранених, будівництво інфраструктури, освітні програми,

– пояснив Пендзин.

Він зазначив, що у межах цих програм, наприклад, було надруковано значну кількість підручників для початкових шкіл України. Це важливий для країни напрямок фінансування, який передбачає значні суми коштів.

Лише гуманітарні проєкти

"Обмеження не вплинуть на здатність України захищатися, адже вони охоплюють лише гуманітарні проєкти. Є сподівання, що ці програми будуть повернуті. Ми вже бачили позитивні сигнали з Вашингтона щодо продовження цих проєктів" – сказав Пендзин.

Пендзин пояснив, що це рішення нового президента США цілком відповідає його повноваженням. Він висловив сподівання, що американська адміністрація швидко перегляне обмеження й відновить програми, які стосуються гуманітарної допомоги Україні.