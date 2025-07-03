Могут отыграть назад: чего хочет достичь команда Трампа, остановив помощь Украине

Вооружение, которое США должны были передать Украине, так и остается в Польше. Соединенные Штаты решили приостановить военную поддержку и пересмотреть подходы к сотрудничеству с нашим государством в этом смысле.

Украинцы, взаимодействуя с США, привыкли опираться на традиционные, демократические инструменты. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук, объяснив, что с администрацией Трампа так не работает.

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Почему команда Трампа может изменить решение

Теперь все завязано на личных связях с президентом США. Встречи с конгрессменами, взаимодействие с чиновниками Госдепа не будут иметь такого влияния как непосредственная коммуникация с Трампом.

Интересный момент заключается в том, что во всех публикациях о приостановлении помощи выглядит так, что решение принял один чиновник из Пентагона. Ни в Госдепе, ни в посольстве об этом не знали. Более того, от комментариев воздерживается даже американский президент.

Официальная позиция Пентагона говорит о том, что от помощи Украине не отказались, а лишь хотят пересмотреть запасы, которые у них есть, провести аудит. Со стороны все это выглядит как внутренние интриги внутри администрации Трампа.

Они сейчас "зондируют" информационное пространство, чтобы проверить, какой будет реакция Конгресса, общества. Если ситуация окажется негативной, то в любой момент могут отыграть все назад,

– сказал политолог.

Однако, это не означает, что США стоит в дальнейшем рассматривать как надежного партнера. Все колебания с помощью, ее приостановления не позволяют надеяться на постоянную поддержку Америки. Впрочем это типичные подходы Дональда Трампа.

Напомним, в Пентагоне объяснили решение приостановить помощь защитой национальных интересов США, ведь страна должна быть готова к любой угрозе. Там отметили, что пересмотрят подходы и предоставят Трампу перечень инструментов в контексте помощи Украине.