США приостановили продажу Украине 4 ударных беспилотников Grey Eagle

США временно остановили продажу Украине 4 беспилотников MQ-1C Grey Eagle. Там боятся, что они могут попасть в руки россиян.

Соединенные Штаты стремятся оградить ценную технологию от рук врагов. В Пентагоне выясняют, возобновлять ли это соглашение.

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В США боятся, что MQ-1C Grey Eagle попадут к россиянам

План администрации Байдена продать Украине 4 ударных беспилотника MQ-1C Grey Eagle временно остановили из-за опасений, что высокоценная технология может попасть в руки врага. В ходе более глубокой проверки Управления безопасности оборонных технологий Пентагона выдвинуло техническое возражение по этому соглашению.

Продажа Украины четырех MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть оборудованы ракетами Hellfire, ранее одобрил Белый Дом. Об этом журналисты впервые заявили в начале июня. Однако если радар и оборудование для наблюдения на дронах попадут в руки россиян, это может создать угрозу безопасности Соединенных Штатов. Это проигнорировали при первоначальном рассмотрении соглашения. Однако в конце прошлой недели в Пентагоне снова упомянули эти опасения.

Обзоры безопасности технологий представляют собой стандартную практику для передачи оборонных статей США всем международным партнерам. Все дела рассматривают отдельно по собственному желанию,

– отметила представительница Пентагона Сюзан Гоф.

Она добавила, что в рамках установленного процесса все вопросы национальной безопасности направляются в соответствующий орган, который их утверждает.

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Продажа может быть восстановлена

Решение о том, продолжать сделку или нет, сейчас рассматривают на высшем уровне командования в Пентагоне. Однако сроки принятия какого-либо решения пока неизвестны.

Одной из опций для возобновления продаж беспилотников для ВСУ является замена имеющегося пакета радаров и датчиков на что-то менее сложное. Однако этот процесс может занять три месяца.

В то же время, если продажи MQ-1C Grey Eagle Украине будут возобновлены, Конгресс получит шанс его заблокировать. Однако, по словам одного из должностных лиц, маловероятно, что такое произойдет.

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Четыре дрона Grey Eagle, которые производит компания General Atomics, изначально планировали предоставить армии США. Согласно документам армейского бюджета, беспилотники стоили 10 миллионов долларов каждый.