США приостановили военную помощь Украине на 100 миллионов долларов, – СМИ

Американские СМИ сообщили, что США временно приостановили пакет военной помощи Украине, который включает летальное оружие. Речь идет о сумме до 100 миллионов долларов.
Этот пакет помощи в США готовили, когда Россия сосредоточила свои войска у границ с Украиной. Такой информацией с журналистами поделились источники, близкие к Белому дому.
Ранее Зеленский рассказал, о какой военной помощи он говорил с американскими сенаторами
Ранее Совет национальной безопасности США поручил чиновниками сформировать соответствующий пакет помощи. С тех пор должностные лица Госдепа и Пентагона работали над его подготовкой.
Однако после того, как Россия объявила об отводе войск от границ, и накануне встречи Байдена с Путиным, это предложение решили отложить.Обратите внимание! В то же время один из собеседников издания сообщил, что пакет военной помощи все еще может быть быстро отправлен в Украину.
Сначала The Washington Post сообщила, что администрация Байдена рассмотрела и "заморозила" помощь. Впрочем, тогда не упоминали о конкретном оружии.
Что предусматривает соответствующий пакет
По словам 2 источников, знакомых с обсуждениями в администрации Байдена, ключевые позиции, которые рассматривают в пакете помощи, включают:
- системы противовоздушной обороны малой дальности;
- стрелковое оружие;
- и другие противотанковые вооружения.
В Politico уточили, что после вторжения России в Украину в 2014 году США предоставили Киеву военную помощь на около 2,5 миллиарда долларов.
Кулеба о военной помощи США
В мае Украина передала США список наиболее экстренных потребностей украинской армии. Глава МИД Дмитрий Кулеба тогда пояснил, что Киев получит кое-что из этого списка, однако не все сразу. Он отметил, что некоторые позиции из списка выполнить легче, другие – сложнее. В то же время вопросы прежде всего заключаются в кооперации и выполнении технических деталей.