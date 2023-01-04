Израиль продолжает общение с Россией: в США заявили, что искать измену рано

В США отреагировали на общение Израиля с представителями России, отметив, что в этом нет ничего плохого. Напротив, Соединенные Штаты будут только приветствовать возможные усилия со стороны Израиля или любой другой страны, направленные на окончание российской военной агрессии против Украины.

Конечно, если это будет приемлемо для украинских партнеров. Об этом сказал на пресс-брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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Прайс заявил, что позиция США остается понятной и неизменной.

Война России против Украины является нарушением международного права. Это глобальная угроза миру и безопасности, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно,

– подчеркнул Прайс.

В этом контексте он также напомнил, что Израиль уже не раз оказывал поддержку украинскому народу.

"Когда мы были в Израиле прошлой весной, вместе с госсекретарем Блинкеном, нам фактически провели экскурсию по командному центру, который предыдущее правительство Израиля создало для оказания медицинской помощи украинцам, получившим ранения и пострадавшим от насилия. Израиль также предоставил гуманитарное финансирование", – добавил. Прайс.

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Представитель Госдепартамента отметил также, что в общении между Иерусалимом и Москвой нет ничего незаконного.

Очевидно, что у израильтян есть разные интересы... Целый ряд стран по всему миру вступал в контакт с россиянами, чтобы положить конец незаконной, ничем не спровоцированной и неоправданной войне. В общении нет ничего плохого,

– напомнил Прайс.

Он добавил, что для США "намного важнее не сам факт общения, а характер передаваемых сообщений".

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