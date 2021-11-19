США призывают правительство Грузии разрешить Саакашвили присутствовать на суде по его делу

Государственный департамент США выступил с заявлением о заключении Михеила Саакашвили. Вашингтон призывает грузинские власти разрешить политику присутствовать на судебных слушаниях по его делу.

В Вашингтоне говорят, что бывший президент имеет право на справедливый суд. Это означает, что он должен присутствовать на всех заседаниях по своему делу.

Ранее Саакашвили упал и потерял сознание, его забрали на носилках, – адвокат

Правительство Грузии должно относиться к Саакашвили с достоинством, – Госдеп

Мы призываем правительство Грузии относиться к Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушиваться к рекомендациям общественного защитника относительно надлежащего обращения,

– сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

В Соединенных Штатах подчеркнули, что Саакашвили должен присутствовать на всех судебных заседаниях – если он изъявит такое желание.

Накануне Саакашвили потерял сознание

Отметим, что накануне адвокат экс-президента Грузии сообщил, что после встречи с защитниками политик упал и потерял сознание. Впоследствии его состояние стабилизировали. Медики, работающие при омбудсмене Грузии, отметили, что некоторые показатели в анализах заключенного близки к критическим.

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