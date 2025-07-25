Война в Украине открыла "ящик Пандоры": почему США все же согласовали продажу оружия

США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на более 300 миллионов долларов. Такой шаг Белого дома является продолжением политики истощения России.

Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк, отметив, что Украине нужно двигаться по двум параллельным трекам, чтобы иметь все необходимое вооружение.

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Какова политика США в отношении Украины?

Антонюк отметил, что разведка США четко определяет Россию как одну из угроз, как деструктивный элемент. Но есть геополитика и определенное видение самого Дональда Трампа и в целом политического истеблишмента.

По его словам, поддержка, которую США оказывают Украине, с одной стороны – это политика истощения России, но с другой – это не является политикой поражения Кремля.

Поэтому, подчеркнул он, учитывая сегодняшние реалии, мы тоже должны выходить с другой парадигмой. То есть мы должны не просто просить финансовой поддержки, но и можем предложить модель совместного производства того или иного технологического средства.

В качестве примера он привел дроны Magura, когда в обмен, например, на какие-то ракеты или другие БПЛА производить вместе с США эти средства для того, чтобы контролировать не только Черное море, но и Балтийское море и, возможно, проводить спецоперации в Тихоокеанском районе.

Поскольку наша война открыла большой кейс и, по сути, уже и "ящик Пандоры",

– сказал Антонюк.

То есть, по его мнению, мы должны двигаться по двум параллельным трекам. Речь идет и о программе ленд-лиза, финансовой поддержке Европейского Союза, и о возможности приобрести уже полную номенклатуру вооружения, которое нам нужно.

Во-вторых, добавил он, нужны программы создания совместного ВПК с большинством адекватных стран-членов НАТО.

Напомним, 23 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заключили соглашение с Евросоюзом, по которому последний будет оплачивать 100% стоимости вооружения, которое потом будут отправлять в Украину.