США продолжат оказывать поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией
Источник:Офис Президента
Штаты и в дальнейшем будут поддерживать судебные реформы и борьбу с коррупцией в Украине. В частности речь идет о совещательных программах со стороны США.
Эту помощь Штаты пообещали как поддержку стратегических инициатив реформ. Соответствующую информацию обнародовали в совместном заявлении относительно стратегического партнерства Украины и США.
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Украина пообещала реформировать судебную систему
Речь идет о том, что Украина, опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, планирует реформировать свой судебный сектор. Речь идет о реформах в соответствии с лучшими международными практиками.
Кроме того, развивать антикоррупционную инфраструктуру для реализации инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов. В частности в:
- искоренении коррупции;
- привлечении к ответственности коррумпированных лиц.
Эти шаги включают:
- избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками;
- принятие законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины;
- а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника.
Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ,
– говорится в сообщении.
Коротко о встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена
- 1 сентября встретились президенты США и Украины. У них был двухчасовой разговор тет-а-тет.
- В совместном заявлении говорится, что правительство США предоставит Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи.
- Кроме того, Украина может получить 60 миллионов долларов финансовой помощи.