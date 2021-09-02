США продолжат оказывать поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией

Штаты и в дальнейшем будут поддерживать судебные реформы и борьбу с коррупцией в Украине. В частности речь идет о совещательных программах со стороны США.

Эту помощь Штаты пообещали как поддержку стратегических инициатив реформ. Соответствующую информацию обнародовали в совместном заявлении относительно стратегического партнерства Украины и США.

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Украина пообещала реформировать судебную систему

Речь идет о том, что Украина, опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, планирует реформировать свой судебный сектор. Речь идет о реформах в соответствии с лучшими международными практиками.

Кроме того, развивать антикоррупционную инфраструктуру для реализации инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов. В частности в:

искоренении коррупции;

привлечении к ответственности коррумпированных лиц.

Эти шаги включают:

избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками;

принятие законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника.

Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ,

– говорится в сообщении.

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