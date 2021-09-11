США продолжат сдерживание "Северного потока-2", – Государственный департамент

11 сентября 2021 , 10:42
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Источник:

"Европейская правда"

Российский "Газпром" 10 сентября сообщил о завершении строительства "Северного потока-2". В свою очередь США заявили, что будут продолжать работать над сдерживанием политического влияния газопровода.

Об этом во время форума YES-Brainstorming проинформировал старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента Соединенных Штатов Амос Хохштайн.

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США не прекратят усилий для воздействия на"Северный поток-2". Мы будем работать, чтобы газопровод был обязан проводить тщательную процедуру сертификации, а также, чтобы полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС,
– сказал чиновник.

В то же время Амос Хохштайн убежден, что усилия Штатов по отсрочке строительства российского газопровода все же дали свои результаты.

Оценка США – неизменна

"Нас с самого начала беспокоили не российская нефть или газ, а ее политическое использование в Европу, что мы неоднократно видели, – продолжил он.

Для противодействия этому США помогли обеспечить европейские страны сжиженным газом, чтобы уменьшить политическое влияние России.
Частично это удалось – смогли построить LNG-терминалы.

По любому сценарию, наша оценка "Северного потока-2" остается неизменной – это опасный проект, который угрожает европейским странам,
– подытожил Амос Хохштайн.

Обратите внимание! Издание Blomberg пишет, что российский "Газпром" может уже с 1 октября может начать транзит газа в Германию через "Северный поток-2".

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Автор: Олег Васьків