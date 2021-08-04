США будут укреплять военный потенциал Украины, – Пентагон
4 августа 2021 , 21:12Читати новину українською
Пентагон заявил о том, что Штаты продолжат укреплять потенциал Вооруженных сил Украины. Говорится также и о проведении реформ оборонного сектора.
Соответствующее заявление сделал директор по вопросам политики в Центральной и Южной Европе Пентагона Алтон Буланд. Об этом он рассказал во время видеоконференции Атлантического совета Штатов.
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Продолжим усилия по выстраиванию потенциала ВСУ для защиты Украины, чтобы это было более эффективно,
– заявил Буланд.
Заверил, что говорится также и о проведении реформ оборонного сектора.
Более того, в Пентагоне рассказали, что:
- на саммите НАТО в Брюсселе лидеры подтвердили заявление по итогам встречи в 2008 году о возможном членстве Украины;
- проведение военных реформ, модернизация ВСУ, а также укрепление устойчивости партнеров являются важными для противодействия всему спектру угроз в регионе.
"Мы призываем всех наших союзников активизировать поддержку Украины и Грузии", – заявил Алтон Буланд.
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