США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", – Госдеп
Источник:Госдеп
В Соединенных Штатах заявили, что будут продолжать вводить санкции против России. Так, под ограничения снова попадет скандальный газопровод "Северный поток-2".
Соответствующее заявление на брифинге 23 ноября сделал спикер Государственного департамента Нед Прайс.
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Мы продолжим следовать законодательству по выполнению PEESA (закона "О защите энергетической безопасности Европы" – 24 канал) в отношении организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2",
– сказал он.
Санкции против "Северного потока-2"
Министерство финансов США 23 ноября ввело санкции против "Северного потока-2". Под ограничения попали, в частности:
- компания Transadria Ltd, которая базируется на Кипре;
- корабль Marlin, ходящий под флагом России.
Отметим, в целом Соединенные Штаты Америки согласовали пакет санкций против 8 человек и 17 судов.
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Сертификация "Северного потока-2"
- Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.
- Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.
- "Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор BNetzA 15 ноября одобрил участие украинской компании в процедуре.