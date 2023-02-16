Знакомый "российский сценарий", – в США отреагировали на планы России по Молдове

В США заявили, что "глубоко обеспокоены" из-за сообщений о планах России дестабилизировать ситуацию в Молдове. В Госдепе отметили, что им знаком "российский сценарий".

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид. Она провела параллель с аналогичными действиями России в Украине, Грузии и других странах.

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США поддерживают Санду

"Я думаю, что мы – все мы – слишком хорошо знакомы с российским сценарием. Мы видели, что сделала Россия во многих местах, включая Молдову, включая Украину, включая Грузию. Список можно продолжать", – сказала Карен Донфрид.

По ее словам, США находятся "в очень тесном контакте с нашими молдавскими партнерами в это критическое время и мы решительно поддерживаем лидерство президентки Молдовы Маи Санду".

Донфрид отметила, что Молдова находится в уязвимом географическом положении, учитывая войну России в соседней Украине и ситуацию в сепаратистском регионе Приднестровья, где Россия держит войска.

Украина предупредила Молдову о планах Кремля