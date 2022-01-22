США просят Россию не публиковать ответы на "гарантии безопасности", – The Washington Post
Уже на следующей неделе США ответят на так называемые "гарантии безопасности" Кремля. По данным американских СМИ, в Вашингтоне просят Россию не публиковать документ, который они получат.
В администрации президента США уверены, что Кремль все равно может опубликовать ответы на "гарантии безопасности". Однако американские чиновники утверждают, что ответы не будут отвечать требованиям России.
Заметьте, Россия угрожает "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют ее требования
США не согласятся на "гарантии безопасности"
В разговоре с журналистами чиновники администрации Байдена заявили, что США не будут соглашаться с требованиями Кремля. Однако Вашингтон пришлет письменное письмо, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в дипломатическом диалоге.
Кроме того, в США надеются, что письмо из Белого дома будет читать глава Кремля Владимир Путин.
У России есть один человек, который принимает решение, и это президент Путин. Если это позволит ему взглянуть на эти идеи и решить, двигаться ли дальше, это в наших интересах,
– заявил один из чиновников.
Другой чиновник подчеркнул, что США не согласятся на прекращение политики открытых дверей в НАТО для стран Восточной Европы.
"Гарантии безопасности" Кремля: главное
- 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал документ с перечнем так называемых "гарантий безопасности". Документ требует США и НАТО. Среди пунктов – нерасширение НАТО на территории Восточной Европы и запрет Украины стать членом Альянса.
- "Гарантии безопасности" стали предметом обсуждения во время встреч американской и российской делегаций в Женеве 10 января 2022 года. Также их обсудили во время встречи России с НАТО и с ОБСЕ. Однако все эти переговоры в Кремле назвали провальными.
- После встречи с главой МИД России госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пошлют России письменные ответы на "гарантии безопасности" уже на следующей неделе.