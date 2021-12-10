США проверили состояние ПВО Украины: Киев ждет военно-технической помощи

В начале декабря в Украину прибыла делегация военных США. Они проверили состояние противовоздушной обороны, украинская сторона теперь ждет военно-техническую помощь от Вашингтона.

Об этом рассказали журналистам в командовании Воздушных сил ВСУ. Военные США изучали, насколько защищено украинское небо.

Тем временем Литва передала Украине первую часть военной помощи

Американская делегация изучила пробелы

Они изучали детально пробелы, которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, как воздушных, так и сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны. Это на сегодняшний день ключевые вопросы,

– рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Какие локации посетила делегация из США:

украинские командные пункты,

центры управления и оповещения,

радиотехнические подразделения,

зенитно-ракетную бригаду и бригаду тактической авиации в Киевской области.

В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что американцы также изучали совместимость американских и украинских средств связи, радиотехнической разведки и автоматизированных систем управления.

Американцы должны сделать определенные экспертные выводы

После поездки американская сторона должна сделать определенные экспертные выводы относительно того, какую военно-техническую помощь могут оказать Украине.

А нам надо все. И обновление парка авиационной и зенитно-ракетной техники, беспилотников. Они посмотрят, что наиболее экстренно необходимо и будут изучать вопрос, чтобы, возможно, в ближайшем будущем чем-то Украине начать помогать в этом плане,

– объяснил Игнат.

Недавно По случаю юбилея ВСУ военные подразделения получили новую современную технику

Коротко о военной помощи западных партнеров Украине:

Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 миллион евро – на укрепление оборонных возможностей.

Помощь должны получить 4 направления: медицина, инженерная сфера, логистика, а также кибербезопасность.

Кремлю такое решение Брюсселя, конечно, не понравилось.

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