США пытаются создать монолитный Запад, – политолог о переговорах с Россией

Евросоюз намерен принять участие в переговорах, которые состоятся между США и Россией. В то же время Соединенные Штаты пытаются создать в истории монолитный Запад.

Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Европейский Союз фактически уже приобщен к переговорам между Москвой и Вашингтоном по напряжению вокруг Украины.

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США не решают все в НАТО

По словам Александра Мусиенко, участие ЕС в переговорах подтверждает то, что после видеовстречи Джо Байдена и Владимира Путина президент США позвонил своим европейским коллегам.

Можно сказать, что таким образом США пытаются восстановить единство и создать в истории монолитный Запад в классическом понимании. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

По мнению Мусиенко, несмотря на ведущую роль Соединенных Штатов в НАТО они не решают все, даже в вопросах России. Поэтому в любом случае будут консультации с европейцами, их не избежать.

Могут ли быть трехсторонние переговоры – Россия, ЕС, США

Александр Мусиенко считает, что в случае вероятности трехсторонних переговоров между Россией, США и Евросоюзом – необходимо присутствие Украины.

"Если мы говорим о восстановлении мира на европейском континенте, что для нас чрезвычайно важно, обсуждать это без Украины просто нереально, это исключено", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

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