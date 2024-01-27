Чтобы противостоять российской угрозе: США разместят ядерное оружие в Британии, – The Telegraph
Источник:The Telegraph
Из-за роста угрозы со стороны России США планируют разместить в Великобритании ядерное оружие. Сделают это впервые за 15 лет.
Об этом свидетельствуют документы Пентагона, с которыми ознакомилась популярная британская газета. Журналисты заметили, что США вывели ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, считая, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась.
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США разместят ядерное оружие в Британии
Контракты на закупку для нового объекта RAF Lakenheath в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки, которые втрое превышают мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Возвращение американского оружия в Великобританию является частью общенатовской программы развития и модернизации ядерных объектов в ответ на обострение напряженности с Кремлем после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2024 года.
Страна-террорист уже заявила, что размещение американского оружия в Британии будет расценивать как "эскалацию" и пригрозила "компенсационными контрмерами".
Помимо войны в Украине, Запад также сталкивается с вызовами, растущими со стороны Ирана и Северной Кореи, которые за последние годы сблизились с Москвой.
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О каких именно бомбах идет речь
Журналисты отметили, что неотредактированные документы в базе данных закупок Минобороны США раскрывают планы "ядерной миссии", которая состоится "вскоре" в ВВС Лейкенхит, где ядерное оружие было размещено во время холодной войны.
Однако, Пентагон отказался комментировать предположение. Документы показывают, что Минобороны США заказали новое оборудование для базы, в частности, баллистические щиты, предназначены для защиты военного персонала от атак на "дорогие активы". Строительство нового жилого комплекса для американских сил, работающих на месте, начнется в июне.
Ожидается, что RAF Lakenheath разместит гравитационные бомбы B61-12, которые имеют переменную мощность до 50 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность атомного оружия, сброшеного на Хиросиму в 1945 году,
– пишет The Telegraph.
Что известно о B61-12 / Инфографика The Telegraph
США уже объявили о планах размещения на британской авиабазе двух эскадрилий истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.
Документы, раскрывающих решение о размещении ядерных боеголовок, были размещены на сайте государственных закупок Соединенных Штатов.
В настоящее время боеголовки США размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерланды и Турции в соответствии с соглашением НАТО о разделе ядерного оружия.
Спикер Пентагона заметил, что Соединенные Штаты регулярно модернизируют свои военные объекты в странах-союзниках. Такая деятельность часто сопровождается несекретными административными бюджетными документами. Также отметил, что документы не предусматривают и не предназначены для раскрытия какой-либо конкретной позиции или деталей базирования.
Политика США состоит в том, чтобы не подтверждать, нет опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия в любом общем или конкретном месте,
– добавил спикер.
Кратко, что этому предшествовало
- О планах США разместить ядерное оружие в Британии стало известно после предупреждений, что страны НАТО должны подготовить своих граждан к возможной войне.
- На прошлой неделе Глава военного комитета НАТО призвал граждан западных государств готовиться к "тотальной войне" с Россией. Роб Бауэр подчеркнул: "Мы должны осознать, что мир не есть данность. И именно поэтому мы (силы НАТО – 24 Канал) готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это также промышленная база и люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль".
- Также СМИ писали, что главком британской армии Патрик Сандерс предупреждал, что общественность нужно будет призывать к борьбе, если будет война с Россией.