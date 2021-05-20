Законопроект также предусматривает создание коалиции демократических союзников и партнеров США среди стран Центральной и Восточной Европы. Все для противодействия глобальным вызовам в сфере телекоммуникаций, в частности, со стороны России и Китая.

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Инициатива включает помощь странам

Инициатива может оказать помощь таким странам как Украина, Молдова, Грузия и странам Западных Балкан. Помощь будет касаться восстановления и усиления телекоммуникационной инфраструктуры и сетей трансграничных коммуникаций.

Проект представил на рассмотрение сопредседатель Конгрессового украинского кокуса конгрессвумен Марси Каптур и член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США конгрессмен Адам Кинзингер. Соавторами являются 22 конгрессмена.

Военная помощь от США

Заметим, когда Госсекретарь США Энтони Блинкен находился в Киеве, он рассказал, что есть вероятность расширения военной помощи для Украины со стороны США. По словам чиновника, такой запрос в Белом доме действительно рассматривают.

Ранее в Украине упоминали о новом оружии, которое мог бы предоставить Вашингтон. В частности, речь шла о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях и зенитных ракетных комплексах Patriot.

Обратите внимание! В апреле США оказали Украине поддержку безопасности. Вооруженные силы получили пособия на почти 8 миллионов долларов.