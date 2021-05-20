Законопроєкт також передбачає створення коаліції демократичних союзників і партнерів США серед країн Центральної і Східної Європи. Все для протидії глобальним викликам у сфері телекомунікацій, зокрема, з боку Росії та Китаю.

Читайте також Звинуватили США: Росія вийшла з договору про відкрите небо

Ініціатива включає допомогу країнам

Ініціатива може надати допомогу таким країнам як Україна, Молдова, Грузія та країнам Західних Балкан. Допомога стосуватиметься відновлення та посилення телекомунікаційної інфраструктури та мереж транскордонних комунікацій.

Проєкт представив на розгляд співголова Конгресового українського кокусу конгресвумен Марсі Каптур та член Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США конгресмен Адам Кінзінгер. Співавторами є 22 конгресмени.

Військова допомога від США

Зауважимо, коли Держсекретар США Ентоні Блінкен перебував у Києві, він розповів, що є ймовірність розширення військової допомоги для України з боку США. За словами чиновника, такий запит у Білому домі дійсно розглядають.

Раніше в Україні згадували про нову зброю, яку міг би надати Вашингтон. Зокрема, мовилось про системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології та зенітні ракетні комплекси Patriot.

Зверніть увагу! У квітні США надали Україні безпекову підтримку. Збройні сили отримали допомоги на майже 8 мільйонів доларів.