Повлияли несколько человек: кто убедил Байдена дать разрешение бить по России

Джо Байден дал Украине разрешение бить по территории России американским оружием, но исключительно в районе Харькова. На такое решение главы США могли повлиять несколько человек.

Прежде всего Госсекретарь США Энтони Блинкен. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что его визит в Киев назвали таким, что отрезвляет.

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Кто убедил Байдена

Предположительно, во время последнего визита в Украину Энтони Блинкен увидел, как оккупанты с территории России обстреливают украинские города. Это гораздо убедительнее, чем когда ты видишь войну онлайн. А уже дальше Блинкен объяснял Байдену буквально "на пальцах".

Также на решение Байдена повлияли другие наши партнеры, например, Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Несмотря на то, что Столтенберг был, наверное, наиболее осторожным человеком в этом вопросе, уже 2 недели как он заявил, что надо предоставить Украине разрешение уничтожать военные цели на территории врага. По словам Шейтельмана, Столтенберг очень большая убедительная сила, именно из-за того, что он осторожный чиновник.

В конце цепочки убеждения стоят наши МИД, Минобороны и в целом руководство Украины. Это долгие месяцы работы со всеми этими людьми: Столтенбергом, Блинкеном, Писториусом (министр обороны Германии – 24 Канал),

– подчеркнул Шейтельман.

В целом вопрос разрешения Украине бить по России западным оружием абсолютно похож на то, как мы добивались передачи танков или самолетов. Что важно во время танкового вопроса последними, кто согласился, были Джо Байден и Олаф Шольц.

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