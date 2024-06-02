Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, заметив, что Джо Байден таким образом дает ответ Владимиру Путину на эскалацию. США осознают ту угрозу, которую имеет Украина из России.

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"Не разрешение, а снятие запрета"

Рашкин рассказал, что учитывая то, что администрация Байдена не заинтересована вступать в конфликт с Россией, наверное, в США считают, что этот риск не настолько велик, что нельзя дать Украине снять запрет. Именно трактовка о снятии запрета является лучшим, чем сообщение о том, что США дали согласие.

"Сняли запрет" – более аккуратное отражение ситуации, ведь США считает, что несет ответственность за это,

– отметил политический деятель из США.

Что побудило США

США, по словам Рашкина, решили взять на себя ответственность за удары Украины по территории России, ведь считают, что угроза нашему государству сейчас серьезная и желают победы Украины. Именно поэтому США переходят "красные линии".

Если бы все шло хорошо, США не снимали бы запрет и не рассматривали такие варианты,

– отметил политический деятель из США.

Именно такие действия Белого дома являются результатом эскалации России, на которые Байден отвечает Путину. Рашкин объяснил, что США ведет стратегическую политику, которая базируется на меньших радикальных действиях, чтобы показать свою силу. Как раз таки снятие запрета касается только ударов по приграничным территориям в пределах Харьковской области, а не всей территории России.

"С другой стороны, мы всегда стоим перед ситуацией, когда я чувствовал, что это решение было принято и мы обсуждали его задним числом. Это же было и с ATACMS, когда сначала мы их просили, Конгресс их разрешил, а потом оказалось, что нам их уже передавали", – добавил политический деятель из США.

Обратите внимание! По данным издания Reuters, США тайно отправили ATACMS еще до одобрения Конгрессом США помощи для нашего государства.

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