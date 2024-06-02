Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, зауваживши, що Джо Байден у такий спосіб дає відповідь Владіміру Путіну на ескалацію. США усвідомлюють ту загрозу, яку має Україна з Росії.

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"Не дозвіл, а зняття заборони"

Рашкін розповів, що враховуючи те, що адміністрація Байдена не зацікавлена вступати у конфлікт з Росією, напевно, в США вважають, що цей ризик є не настільки великий, що не можна дати Україні зняти заборону. Саме трактування щодо зняття заборони є кращим, ніж повідомлення про те, що США дали згоду.

"Зняли заборону" – більш акуратне відображення ситуації, адже США вважає, що несе відповідальність за це,

– зауважив політичний діяч із США.

Що спонукало США

США, за словами Рашкіна, вирішили взяти на себе відповідальність за удари України по території Росії, адже вважають, що загроза нашій державі зараз серйозна і бажають перемоги України. Саме тому США переходять "червоні лінії".

Якби все йшло добре, США не знімала б заборону та не розглядали такі варіанти,

– зазначив політичний діяч із США.

Саме такі дії Білого дому є результатом ескалації Росії, на які Байден відповідає Путіну. Рашкін пояснив, що США веде стратегічну політику, яка базується на менших радикальних діях, щоб показати свою силу. Якраз таки зняття заборони стосується лише ударів по прикордонних територіях в межах Харківської області, а не всій території Росії.

"З іншого боку, ми завжди стоїмо перед ситуацією, коли я відчував, що це рішення було прийняте і ми обговорювали його заднім числом. Це саме було і з ATACMS, коли спершу ми їх просили, Конгрес їх дозволив, а потім виявилось, що нам їх вже передавали", – додав політичний діяч із США.

Зверніть увагу! За даними видання Reuters, США таємно відправили ATACMS ще до схвалення Конгресом США допомоги для нашої держави.

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