Решение Соединенных Штатов ослабить санкции в отношении российского дизельного топлива вызвало резкую критику в Европе. В ответ на это Таллинн предлагает предоставить Киеву ресурсы для полного уничтожения нефтеперерабатывающей инфраструктуры агрессора.

С таким заявлением выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. На своей странице в Facebook он назвал большой ошибкой договоренности американского руководства в отношении российских энергоносителей.

Какова реакция Эстонии

По словам эстонского премьера, со стороны Трампа это является серьезным просчетом, ведь сделки с диктаторами ведут в ад.

За счет средств, полученных от продажи газа и топлива, гибнут невинные люди. К тому же существует большая вероятность того, что обещанное топливо так и не поступит,

– отметил политик.

Он добавил, что такая договоренность противоречит длительным усилиям Запада, направленным на ограничение поступления энергетических доходов путинскому режиму. К тому же ранее именно США призывали союзников отказаться от российского топлива.

"Стратегия перекрытия источников доходов России в долгосрочной перспективе является правильной, и ее необходимо соблюдать. На ближайшей неделе и Эстония, и Европейский совет должны обсудить возможность быстрого наращивания поддержки Украины, чтобы позволить ей полностью уничтожить российские нефтеперерабатывающие заводы", – отметил Михал.