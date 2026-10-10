Напомним, что, по словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн. Также он заявил о планах поставок еще 3 миллиона тонн, в зависимости от состояния российских НПЗ. Минфин США уже даже отменил санкции и незамедлительно выдал лицензию на поставку дизельного топлива из России.

Владимир Зеленский резко подверг критике решение США на продажу российского топлива, назвав это инвестицией в войну. Киев не планирует отказываться от своих планов и продолжит наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.