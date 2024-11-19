Кремль продолжает пугать мир ответом после разрешения США на удары вглубь России, – ISW

В Кремле продолжают использовать угрожающую риторику, пытаясь удержать США от публичного разрешения на использование Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь России. Эти атаки могут происходить по российским и северокорейским военным целям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет от американского Института изучения войны.

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Как в Кремле реагировали на разрешение США для Украины относительно ударов

Еще 8 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Соединенные Штаты "подливают масла в огонь", и что разрешение для Украины на удары ракетами ATACMS по российским военным целям станет "новым витком напряжения" и "качественным участием США в войне".

Таким образом Песков повторил заявления президента России Путина от 12 сентября, что украинские удары по России с использованием предоставленного Западом оружия будут означать "эскалацию и прямое вовлечение западных стран в войну". Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова также повторила сентябрьские заявления Путина и утверждала, что украинские ракетные удары большой дальности по России станут "радикальным изменением сути и характера войны" и что "ответ России будет ощутимым".

Депутаты Госдумы и Совета Федерации России также выступили с подобными угрозами, утверждая, что Россия будет "вынуждена" ответить на эту "эскалацию", в том числе ударами по Украине с использованием неопределенных "новых" систем вооружения, и что новая ядерная доктрина России "очертит последствия этого решения США",

– написали аналитики.

Они также подчеркнули, что отдельные российские чиновники и пропагандисты отмечали, что в США еще официально не подтвердили разрешение на удар ATACMS, вероятно, пытаясь убедить Вашингтон отказаться от этого решения и опровергнуть сообщения СМИ о разрешении. Также пропагандисты поставили под сомнение заявления западных СМИ.

Что говорили официальные лица США и Украины о разрешении на удары

ISW пишет, что пока ни украинские, ни американские официальные лица не подтвердили сообщения СМИ о разрешении США на украинские удары ATACMS. Однако чиновники в США отметили, что Россия усилила войну, развернув северокорейские войска вместе с российскими силами на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский также прямо не подтвердил сообщения СМИ о разрешении США на ограниченные удары ATACMS, но 17 ноября заявил, что "удары не наносят словами" и "такие вещи не объявляют", но что "ракеты будут говорить за себя".

Заместитель советника США по национальной безопасности Джонатан Файнер также не подтвердил разрешения США на удар, но отметил, что прямо ответил Пескову, заявив, что именно полномасштабное вторжение России в Украину "разожгло огонь".

Американское издание Axios сообщило 17 ноября, что администрация Байдена предоставила Украине разрешение на использование ATACMS вглубь России для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки новых войск в Россию для войны.

В издании также сообщали, что официальные лица США надеются, что Северная Корея может пересмотреть свое решение развернуть военный персонал в России, если украинские силы нанесут удар по северокорейским силам в Курской области.