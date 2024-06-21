"Красные линии подвинуты": военный эксперт о разрешении США бить по всей российской границе
Издание Politico со ссылкой на американских чиновников пишет, что США позволяют Украине бить американским оружием по пограничью России "где угодно" в случае угрозы атак, а не только на Харьковщине.
С военной точки зрения такое решение расширяет географию применения американского оружия по российской территории. Военный эксперт Сергей Грабский объяснил 24 Каналу, какой у этой ситуации политический окрас.
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О чем свидетельствует решение США
По словам военного эксперта, в США наконец победила логика. Ведь нет никакого смысла одной рукой давать оружие, а другой – запрещать его использовать. Если агрессор может безнаказанно формировать свои подразделения и сосредотачивать военный потенциал на границе с Украиной, то это все должно быть уничтожено еще до пересечения административной границы.
Учитывая такое решение, говорится об изменении акцентов в международных договорах по нераспространению ядерного оружия. Задача ударов вооружением дальностью более 300 километров в алгоритме "земля – земля" рассматривается как потенциальное использование средств, которые могут нести ядерный заряд.
"Можно нас поздравить с тем, что США приняли логичное решение, проанализировав или оценив угрозу потенциального применения ядерного оружия со стороны России. Дождемся конечно официального заявления, а не издания. Однако это уже может свидетельствовать, что американцы отодвинули красные линии. Имея определенный украинский оптимизм, можем говорить, что через определенный промежуток времени, в результате кропотливой, напряженной, постоянной работы и давления, в небе Украины появятся старые и добрые ракеты Tomahawk", – предположил Сергей Грабовский.
TomahawkСемейство американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon. Они являются стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Ракета выпускается во многих модификациях, включающих различные боеголовки (в том числе ядерные), запуск с различных платформ и т.д.
После подписания соглашения 1987 года между США и СССР о ликвидации ракет средней и малой дальности были сняты с вооружения наземные пусковые установки и ракеты наземного базирования, которые были уничтожены в 1991 году согласно распоряжению президента Джорджа Буша о снятии с вооружения значительной части тактического оружия.
Источник: Википедия