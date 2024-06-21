"Красные линии подвинуты": военный эксперт о разрешении США бить по всей российской границе

Издание Politico со ссылкой на американских чиновников пишет, что США позволяют Украине бить американским оружием по пограничью России "где угодно" в случае угрозы атак, а не только на Харьковщине.

С военной точки зрения такое решение расширяет географию применения американского оружия по российской территории. Военный эксперт Сергей Грабский объяснил 24 Каналу, какой у этой ситуации политический окрас.

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О чем свидетельствует решение США

По словам военного эксперта, в США наконец победила логика. Ведь нет никакого смысла одной рукой давать оружие, а другой – запрещать его использовать. Если агрессор может безнаказанно формировать свои подразделения и сосредотачивать военный потенциал на границе с Украиной, то это все должно быть уничтожено еще до пересечения административной границы.

Учитывая такое решение, говорится об изменении акцентов в международных договорах по нераспространению ядерного оружия. Задача ударов вооружением дальностью более 300 километров в алгоритме "земля – земля" рассматривается как потенциальное использование средств, которые могут нести ядерный заряд.

"Можно нас поздравить с тем, что США приняли логичное решение, проанализировав или оценив угрозу потенциального применения ядерного оружия со стороны России. Дождемся конечно официального заявления, а не издания. Однако это уже может свидетельствовать, что американцы отодвинули красные линии. Имея определенный украинский оптимизм, можем говорить, что через определенный промежуток времени, в результате кропотливой, напряженной, постоянной работы и давления, в небе Украины появятся старые и добрые ракеты Tomahawk", – предположил Сергей Грабовский.