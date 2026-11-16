США и Россия играют в одной команде: Огрызко объяснил, что происходит за спиной Украины и Европы

Переговоры между США и Россией о прекращении войны в Украине все больше напоминают попытку договориться о будущем Европы без самой Европы. Предложения о изменении административных границ Донецкой области, давление на Киев и фактическое отстранение европейских представителей от обсуждения вопросов безопасности могут свидетельствовать о опасной координации интересов Вашингтона и Москвы. Действия Дональда Трампа вынуждают европейские государства искать собственные оборонные решения и уменьшать зависимость от США.

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Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, почему Вашингтон фактически помогает Кремлю добиваться уступок от Украины, почему Путин пытается расколоть Европу и могут ли Соединенные Штаты и Россия договориться о новом порядке безопасности на континенте. Также дипломат оценил, как давление администрации Трампа может изменить оборонную политику Европы, почему Россия рискует потерять статус сверхдержавы и может ли она в будущем распасться на отдельные зоны влияния.

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Координация Вашингтона и Москвы: анатомия дипломатического абсурда

Мировая дипломатия оказалась в ситуации беспрецедентного парадокса, когда ключевой союзник Украины начинает подыгрывать государству-агрессору. Анализируя последние переговорные процессы, в частности встреча в Абу-Даби, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко констатирует суровую реальность: сегодня администрация США и Россия играют в одной команде.

Эта координация направлена на то, чтобы заставить Украину капитулировать, используя не ситуацию на поле боя, где украинские военные продолжают эффективно уничтожать врага, а политический и экономический шантаж.

Ярким свидетельством этого абсурда являются предложения американских партнеров по поводу изменения административных границ Донецкой области. Логика Вашингтона сводится к попытке помочь Владимиру Путину сохранить лицо: если Россия не может захватить всю область, предлагается просто переписать ее границы, чтобы Кремль мог объявить о выполнении целей так называемой ОСО.

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При этом полностью игнорируется то факт, что Россия уже включила в свою конституцию пять украинских регионов, включая те, которые она контролирует лишь частично. Такой подход демонстрирует, что для нынешней команды Белого дома вопрос реальной безопасности Украины вообще не стоит на повестке дня – главным мотивом остаются финансовые интересы и желание быстро закрыть дело за счет украинских территорий.

Как отмечает Огрызко, американские переговорщики доходят до маразма, пытаясь втиснуть реальность в выдуманные рамки, не имеющие ничего общего с международным правом.

Изоляция Европы как стратегическая цель Кремля

Параллельно с давлением на Украину Россия разворачивает масштабную кампанию по изоляции и расколу Европейского Союза. Во время консультаций в Абу-Даби российская делегация откровенно демонстрировала пренебрежение к европейским представителям, требуя их отстранения от обсуждения архитектуры безопасности на континенте.

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Более того, Белый дом фактически подыграл этой риторике, предложив Москве самостоятельно разработать новую концепцию европейской безопасности – без участия самой Европы.

Владимир Огрызко подчеркивает, что главная цель Москвы сегодня – не военное наступление на страны НАТО, на которое у истощенной российской армии просто нет ресурсов (потери составляют более двух тысяч человек в сутки, что делает невозможным полноценное пополнение резервов), а политический шантаж.

Кремль пытается похоронить Североатлантический альянс, предлагая отдельным странам заключать двусторонние пакты о ненападении. Это давняя мечта Путина: разобщить европейские государства, чтобы затем поодиночке заставить их подчиняться российским интересам.

Именно поэтому украинская дипломатия должна занять жесткую позицию: любые дальнейшие переговоры возможны только при условии непосредственного участия делегации Европейского Союза за одним столом с Украиной. Сама же российская делегация, по меткому сравнению дипломата, напоминает исполнителей без каких-либо полномочий, которые приехали исключительно для того, чтобы тянуть время и создать иллюзию диалога.

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Обратный эффект: как давление США стимулирует европейскую независимость

Несмотря на циничность ситуации, когда Украина вынуждена терпеть шантаж со отключением систем связи м и блокировкой поставок оружия, этот период имеет колоссальный положительный эффект.

Действия Дональда Трампа и его окружения стали тем шоковым фактором, который заставил Европу осознать себя как самостоятельного военно-политического игрока. Что еще два года назад казалось невозможным из-за тотальной надежды на американский "зонтик безопасности", сегодня становится реальностью.

Европейские страны, в частности скандинавские и балтийские государства, начинают активно координировать усилия для обеспечения собственной и украинской обороны. Украина, со своей стороны, ускоренно разрабатывает собственные технологические решения.

Уже тестируются альтернативные системы связи, разворачивается производство собственных баллистических ракет, а европейские партнеры готовят к запуску новые системы противовоздушной обороны (например, систему FREYA), которые будут значительно дешевле и эффективнее американских аналогов.

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По словам Огрызка, этот болезненный переходный период продлится еще некоторое время, но в результате Украина и Европа выйдут из него полностью независимыми от политических колебаний в Вашингтоне. Зависимость от одного источника поставок оказалась слишком опасной, и этот урок усвоен окончательно.

Будущее России: от империи к Московскому царству

Анализируя перспективы глобальных соглашений, в частности гипотетическую " трехстороннюю встречу лидеров США, России и Китая ", эксперт выражает глубокий скептицизм относительно ее результативности.

Отсутствие системной дипломатической подготовки свидетельствует о том, что у сторон нет общей повестки дня. Китай не заинтересован в обсуждении ядерного оружия, а экономический вес России в мире слишком ничтожен, чтобы она могла выступать равноправным партнером в глобальном распределении сфер влияния. Россия пытается играть роль сверхдержавы, но ее реальный статус стремительно деградирует.

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Вместо этого реальным сценарием будущего может стать де-факто раскол самой Российской Федерации. В долгосрочной перспективе, когда Украина при поддержке объединенной Европы восстановит свою территориальную целостность, Россия неизбежно столкнется с внутренним коллапсом.

Запад и Китай могут просто разделить зоны влияния на построссийском пространстве, поэтому нынешняя империя сжается до размеров Московского царства времен Ивана Грозного.

До этого момента главная задача Украины – выдержать политическое давление, сохранить единство с европейскими союзниками и продолжать методично уничтожать военный и экономический потенциал врага на поле боя, нанося удары по стратегическим объектам в глубоком тылу России.

Бывший министр иностранных дел о влиянии украинских ударов на Россию: видео