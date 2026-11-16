США та Росія грають в одній команді: Огризко пояснив, що відбувається за спиною України та Європи

Переговори між США та Росією щодо завершення війни в Україні дедалі більше нагадують спробу домовитися про майбутнє Європи без самої Європи. Пропозиції щодо зміни адміністративних кордонів Донецької області, тиск на Київ та фактичне усунення європейських представників від обговорення безпекових питань можуть свідчити про небезпечну координацію інтересів Вашингтона і Москви. Дії Дональда Трампа змушують європейські держави шукати власні оборонні рішення та зменшувати залежність від США.

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Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, чому Вашингтон фактично допомагає Кремлю домагатися поступок від України, для чого Путін намагається розколоти Європу та чи можуть Сполучені Штати й Росія домовитися про новий порядок безпеки на континенті. Також дипломат оцінив, як тиск адміністрації Трампа може змінити оборонну політику Європи, чому Росія ризикує втратити статус наддержави та чи може в майбутньому розпастися на окремі зони впливу.

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Координація Вашингтона та Москви: анатомія дипломатичного абсурду

Світова дипломатія опинилася в ситуації безпрецедентного парадоксу, коли ключовий союзник України починає підігравати державі-агресору. Аналізуючи останні переговорні процеси, зокрема зустріч в Абу-Дабі, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко констатує жорстку реальність: сьогодні адміністрація США та Росія грають в одній команді.

Ця координація спрямована на те, щоб змусити Україну до капітуляції, використовуючи не ситуацію на полі бою, де українські військові продовжують ефективно знищувати ворога, а політичний та економічний шантаж.

Яскравим свідченням цього абсурду є пропозиції американських партнерів щодо зміни адміністративних кордонів Донецької області. Логіка Вашингтона зводиться до спроби допомогти Владіміру Путіну зберегти обличчя: якщо Росія не може захопити всю область, пропонується просто переписати її межі, щоб Кремль міг оголосити про виконання цілей так званої СВО.

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При цьому повністю ігнорується той факт, що Росія вже вписала у свою конституцію п'ять українських регіонів, включно з тими, які вона контролює лише частково. Такий підхід демонструє, що для нинішньої команди Білого дому питання реальної безпеки України взагалі не стоїть на порядку денному – головним мотивом залишаються фінансові інтереси та бажання швидко закрити кейс за рахунок українських територій.

Як зазначає Огризко, американські перемовники доходять до маразму, намагаючись втиснути реальність у вигадані рамки, які не мають нічого спільного з міжнародним правом.

Ізоляція Європи як стратегічна мета Кремля

Паралельно з тиском на Україну, Росія розгортає масштабну кампанію з ізоляції та розколу Європейського Союзу. Під час консультацій в Абу-Дабі російська делегація відверто демонструвала зневагу до європейських представників, вимагаючи їхнього усунення від обговорення архітектури безпеки на континенті.

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Більше того, Білий дім фактично підіграв цій риториці, запропонувавши Москві самостійно розробити нову концепцію європейської безпеки – без участі самої Європи.

Володимир Огризко наголошує, що головна мета Москви сьогодні – не військовий наступ на країни НАТО, на який у виснаженої російської армії просто немає ресурсів (втрати складають понад дві тисячі осіб на добу, що унеможливлює повноцінне поповнення резервів), а політичний шантаж.

Кремль намагається поховати Північноатлантичний альянс, пропонуючи окремим країнам укладати двосторонні пакти про ненапад. Це давня мрія Путіна: роз'єднати європейські держави, щоб потім поодинці змусити їх підкорятися російським інтересам.

Саме тому українська дипломатія має зайняти жорстку позицію: будь-які подальші переговори можливі лише за умови безпосередньої участі делегації Європейського Союзу за одним столом з Україною. Сама ж російська делегація, за влучним порівнянням дипломата, нагадує виконавців без жодних повноважень, які приїхали виключно для затягування часу та створення ілюзії діалогу.

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Зворотний ефект: як тиск США стимулює європейську незалежність

Попри цинічність ситуації, коли Україна змушена терпіти шантаж з відключенням систем зв'язку та блокуванням постачання зброї, цей період має колосальний позитивний наслідок.

Дії Дональда Трампа та його оточення стали тим шоковим фактором, який змусив Європу осмислити себе як самостійного військово-політичного гравця. Те, що ще два роки тому здавалося неможливим через тотальну надію на американську парасольку безпеки, сьогодні стає реальністю.

Європейські країни, зокрема нордичні та балтійські держави, починають активно координувати зусилля для забезпечення власної та української оборони. Україна, зі свого боку, форсовано розробляє власні технологічні рішення.

Вже тестуються альтернативні системи зв'язку, розгортається виробництво власних балістичних ракет, а європейські партнери готують до запуску нові системи протиповітряної оборони (наприклад, систему FREYA), які будуть значно дешевшими та ефективнішими за американські аналоги.

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За словами Огризка, цей болісний перехідний період триватиме ще певний час, але в результаті Україна та Європа вийдуть з нього повністю незалежними від політичних коливань у Вашингтоні. Залежність від одного джерела постачання виявилася занадто небезпечною, і цей урок засвоєно остаточно.

Майбутнє Росії: від імперії до Московського царства

Аналізуючи перспективи глобальних домовленостей, зокрема гіпотетичну тристоронню зустріч між лідерами США, Росії та Китаю, експерт висловлює глибокий скептицизм щодо її результативності.

Відсутність системної дипломатичної підготовки свідчить про те, що сторони не мають спільного порядку денного. Китай не зацікавлений в обговоренні ядерної зброї, а економічна вага Росії у світі є занадто мізерною, щоб вона могла виступати рівноправним партнером у глобальному розподілі сфер впливу. Росія намагається грати роль наддержави, але її реальний статус стрімко деградує.

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Натомість реальним сценарієм майбутнього може стати де-факто поділ самої Російської Федерації. У довгостроковій перспективі, коли Україна за підтримки об'єднаної Європи відновить свою територіальну цілісність, Росія неминуче зіткнеться з внутрішнім колапсом.

Захід та Китай можуть просто розділити зони впливу на постросійському просторі, внаслідок чого нинішня імперія зморщиться до розмірів Московського царства часів Івана Грозного.

До цього моменту головне завдання України – витримати політичний тиск, зберегти єдність з європейськими союзниками та продовжувати методично знищувати військовий та економічний потенціал ворога на полі бою, завдаючи ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу Росії.

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