США, Россия и Китай активизировались на своих ядерных полигонах: появились спутниковые фото

США, Китай и Россия за последние годы построили новые объекты на своих ядерных полигонах. Сейчас они там активизировались.

Об этом свидетельствуют соответствующие спутниковые снимки. На них видно расширение ядерных полигонов по сравнению с тем, как они выглядели несколько лет назад.

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США, Россия и Китай активизировались на ядерных полигонах

Речь идет о трех локациях:

пустыня Невада (США),

Синьцзян-Уйгурский автономный район (Китай),

архипелаг в Северном Ледовитом океане (Россия).

На снимках видно, что там появились новые туннели под горами дороги и хранилища. Кроме того, оживилось движение транспортных средств.

Судя по фото, с 2021 по 2023 год на полигоне россиян Новая Земля продолжается масштабное строительство. Так, в порт прибывают корабли и новые транспортные контейнеры, зимой дороги расчищаются, а вглубь арктических гор роют тоннели. По словам эксофицера разведки ВВС США Седрика Лейтона, россияне пытаются подойти к самому пределу и могут готовиться к возможному ядерному испытанию.

Кроме того, также повышена активность на китайском полигоне. Террикон увеличивается, за последние годы начали копать пятый подземный тоннель, а также появились новые дороги и зона хранения, куда можно поместить взрывчатые вещества.

С 2018 по 2023 год США также значительно расширили на своем полигоне подземный объект U1a. Лаборатория предназначена для проведения "подкритических" ядерных экспериментов и называют это давней практикой, цель которой – обеспечить надежность оружия в текущем арсенале без полномасштабных испытаний.

Спутниковые снимки ядерных полигонов / фото CNN

Напомним, что недавно президент Финляндии спрогнозировал длительную войну в Украине. Он заявил, что риск применения россиянами ядерного оружия очень велик.