Китай демонстративно отправил шар в США, – Фейгин объяснил главную цель Пекина

США сбили китайский разведывательный аэростат в своем воздушном пространстве. Похоже, соответствующий инцидент – это проявление неспособности Вашингтона и Пекина договориться.

Американцы не сразу сбили шар, а дали ему возможность пролететь еще некоторое расстояние. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин.

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Пекин и Вашингтон не могут договориться

Таким образом в Соединенных Штатах планировали выяснить, какова цель проведения разведки Китаем. Впрочем, у намерения американцев сбить китайский аэростат нет сомнений, ведь США не позволят ничему летать над их территорией.

Фейгин предположил, что этот инцидент свидетельствует о том, что переговоры между Вашингтоном и Пекином идут тяжело, а причиной осложнения является Тайвань. По всей вероятности, Китай настаивает на интеграции Тайваня в пространство КНР. В то же время, Соединенные Штаты выступают против.

Так, остальные вопросы между государствами на данный момент имеют решение, в отличие от вопроса Тайваня. Сейчас у власти в Тайване находятся либералы, взамен осложняет все оппозиция, которая мягче настроена к интеграции с КНР. Это ободряет Си Цзиньпина, стремящегося реализовать идею этого объединения.

"Они (Китай и Соединенные Штаты – 24 Канал) не могут договориться и все действия, которые мы наблюдаем, являются проявлением этой неспособности договориться", – отметил российский оппозиционный правозащитник.

Китай демонстративно отправил шар

По его мнению, если бы Пекин предложил со своей стороны определенный путь завершения войны России с Украиной и создания условий для деактивации московского руководства, Вашингтон мог бы пойти на уступки в этом вопросе.

Китай демонстративно отправил этот зонд и понимал, к каким последствиям это приведет,

– предположил российский оппозиционный правозащитник.

Фейгин предположил, что Китай демонстративно отправил шар в США: смотрите видео

Одним из последствий является отмена визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. По словам Фейгина, это относится к тяжелым перипетиям в переговорах между Вашингтоном и Пекином, а запуск китайского зонда является проявлением этого.

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