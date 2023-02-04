США сбили китайский аэростат над Атлантикой: пришлось закрывать авиапространство для этого

В Соединенных Штатах Америки временно закрыли три аэропорта после того, как в небе был замечен китайский воздушный шар. В Вашингтоне отмечают, что этот летательный аппарат мог выполнять шпионскую миссию, однако в Пекине это отрицают.

Собственно, аэропорты были закрыты недолго, ведь репортер Белого дома Сын Мин Ким в 21:40 4 февраля отметила, что США сбили аэростат. Вероятно, этот летательный объект выполнял шпионскую миссию.

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Прежде пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер признал правдивым новость о втором полете воздушного шара над Латинской Америкой.

Теперь мы оцениваем, что это еще один китайский воздушный шар наблюдения,

– заявил он.