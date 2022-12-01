Россия продолжит ракетные удары по Украине, а боевые действия зимой не остановятся, – Белый дом

Ухудшение климатических условий может замедлить оккупантов. Однако они не снизят свои ракетные атаки на критическую инфраструктуру и не остановят боевые действия.

Об этом рассказывает 24 канал , ссылаясь на информацию "Укринформ". Такую оценку высказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Наземные операции усложнятся, однако их не прекратят, – Белый дом

В Соединенных Штатах говорят, что вероятно россияне продолжат наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время, боевые действия на фронте замедлятся, однако не прекратятся.

Это не означает, что, по нашему мнению, все просто замрет – мы абсолютно считаем, что военные операции будут продолжаться в зимние месяцы.

– объяснил координатор.

Джон Кирби добавил, что Америка и союзники будут продолжать поддерживать украинцев. В частности, говорится о предоставлении ПВО и помощи по восстановлению пострадавшей критической инфраструктуры.

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Несмотря на планы оккупантов, Украина продолжает обезвреживать захватчиков

ВСУ активно ликвидируют оккупантов на фронте. Это утверждение подкрепляет статистика утрат врага.

Сколько захватчиков отправились "на тот свет" и как много техники россиян удалось уничтожить по состоянию на 30 ноября:

оккупантов – 88 880;

танков – 2914;

боевых бронированных машин – 5872;

артиллерийских систем – 1902;

РСЗО – 395;

средств ПВО – 210;

самолетов – 280; вертолетов – 261;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562;

крылатых ракет – 531;

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4429;

специальной техники – 163.

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