В США сенаторы требуют ввести санкции против "Северного потока-2"

В Республиканской партии сенаторы пригрозили срывом утверждения кандидатов в Минфин США. Это может произойти, если администрация Джо Байдена не введет санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2".

Сенаторы от Пенсильвании и Техаса, Пэт Туми и Тед Круз, заявили, что готовы поддержать кандидатов на руководящие должности в Минфине, если ведомство введет санкции против Nord Stream 2 AG. Говорится о 5 назначениях в Минфине, в частности, о заполнении постов руководителей, отвечающих за санкции и финансирование борьбы с терроризмом.

К теме Неприятные сюрпризы для России: "Газпром" работает над схемами по "Северному потоку-2"

Российский "Газпром" заявил о завершении строительства газопровода еще 10 сентября, однако в Соединенных Штатах заверили – будут продолжать работать над сдерживанием политического влияния "Северного потока-2".

Старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента Амос Хохштайн сказал, что США будут работать над тем, чтобы "Северный поток-2" был обязан проводить тщательную процедуру сертификации. Также Вашингтон подчеркнул важность соответствия газопровода требованиям Четвертого энергопакета ЕС.

Ситуация вокруг "Северного потока-2": последние новости

25 августа Высший региональный суд Дюссельдорфа принял решение о том, что российский трубопровод "Северный поток-2" должен стать независимым от "Газпрома".

В Госдепе пообещали сдерживание "Северного потока-2", однако в Офисе Президента Украины убеждены – обещания США по "Северному потоку-2" должны "лечь на бумагу".

Компания Nord Stream 2 AG перед сертификацией должна провести процесс реорганизации. Это означает, что "Газпром", который добывает газ, не может быть еще и его поставщиком и должен отдать транспортировку голубого топлива другой независимой от него компании.