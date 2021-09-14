Сенатори від Пенсільванії та Техасу, Пет Тумі та Тед Круз, заявили, що готові підтримати кандидатів на керівні посади в Мінфіні, якщо відомство введе санкції проти Nord Stream 2 AG. Мовиться про 5 призначень в Мінфіні, зокрема, заповнення постів керівників, що відповідають за санкції й фінансування боротьби з тероризмом.

До теми Неприємні сюрпризи для Росії: "Газпром" працює над схемами щодо "Північного потоку-2"

Російський "Газпром" заявив про завершення будівництва газогону ще 10 вересня, проте у Сполучених Штатах запевнили – продовжуватимуть працювати над стримуванням політичного впливу "Північного потоку-2".

Старший радник з енергетичної безпеки Держдепартаменту Амос Хохштайн сказав, що США працюватимуть над тим, щоб "Північний потік-2" був зобов'язаний проводити ретельну процедуру сертифікації. Також Вашингтон наголосив на важливості відповідності газогону вимогам Четвертого енергопакета ЄС.

Зверніть увагу! Компанія Nord Stream 2 AG перед сертифікацією повинна провести процес реорганізації. Це означає, що "Газпром", який видобуває газ, не може бути ще і його постачальником та повинен віддати транспортування блакитного палива іншій незалежній від нього компанії.

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