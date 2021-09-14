Сенатори від Пенсільванії та Техасу, Пет Тумі та Тед Круз, заявили, що готові підтримати кандидатів на керівні посади в Мінфіні, якщо відомство введе санкції проти Nord Stream 2 AG. Мовиться про 5 призначень в Мінфіні, зокрема, заповнення постів керівників, що відповідають за санкції й фінансування боротьби з тероризмом.
До теми Неприємні сюрпризи для Росії: "Газпром" працює над схемами щодо "Північного потоку-2"
Російський "Газпром" заявив про завершення будівництва газогону ще 10 вересня, проте у Сполучених Штатах запевнили – продовжуватимуть працювати над стримуванням політичного впливу "Північного потоку-2".
Старший радник з енергетичної безпеки Держдепартаменту Амос Хохштайн сказав, що США працюватимуть над тим, щоб "Північний потік-2" був зобов'язаний проводити ретельну процедуру сертифікації. Також Вашингтон наголосив на важливості відповідності газогону вимогам Четвертого енергопакета ЄС.
Ситуація довкола "Північного потоку-2": останні новини
- 25 серпня Вищий регіональний суд Дюссельдорфа схвалив рішення щодо того, що російський трубопровід "Північний потік-2" має стати незалежним від "Газпрому".
- У Держдепі пообіцяли стримування "Північного потоку-2", проте в Офісі Президента України переконані – обіцянки США щодо "Північного потоку-2" мають "лягти на папір".