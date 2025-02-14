США серьезно обеспокоены вопросом безопасности Европы, – Вэнс о войне России и Украины

Вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. В своей речи он заявил, что Штаты обеспокоены вопросом безопасности Европы.

Вэнс считает, что европейские страны отошли от ценностей, которые разделяют США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на речь вице-президента США.

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Вэнс не считает, что Россия или Китай угрожают Европе

Вэнс подчеркнул, что его волнует не Россия, Китай или "любой другой внешний актер", а угроза именно изнутри Европы.

Администрация Трампа серьезно озабочена вопросом европейской безопасности… Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, разделяемых из США ценностей.

– заявил Венс.

При этом он подчеркнул, что Штаты будут бороться за безопасность, хотя у Трампа другие взгляды, чем у Байдена.

"Как администрация Байдена хотела заткнуть людей, которые говорили, что думают, так и администрация Трампа будет делать совершенно противоположное. И мы надеемся, что будем работать над этим. В Вашингтоне есть другое мнение. Под лидерством президента Трампа мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но мы будем сражаться за нашу безопасность". Вэнс.

Что касается войны в Украине, он заявил, что США склонны к мнению, что с Россией можно договориться. Так, по его мнению, украинская и российская сторона должны прийти к согласию, а европейская – взять на себя больше ответственности за ситуацию на континенте.

Администрация Трампа очень обеспокоена европейской безопасностью. Мы считаем, что мы можем договориться по Украине и России,

– сказал вице-президент США.