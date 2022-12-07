США следят за количеством использованных Россией боеприпасов: генерал Милли объяснил почему
Источник:Reuters
Россия уже исчерпала значительную часть своих высокоточных боеприпасов при вторжении в Украину. Более того, ее промышленность не может производить все виды боеприпасов и систем оружия из-за санкций Запада.
Об этом на брифинге сообщил генерал армии США Марк Милли. Он отметил, что Украина, вооружённая странами Запада, быстрыми темпами использует артиллерию и другие виды боеприпасов.
Кстати США не собираются препятствовать Украине разрабатывать собственные средства дальнего поражения, – Пентагон
Пентагон мониторит число российских ракет
Соединенные Штаты изучают количество боеприпасов, использованных Россией в войне в Украине, чтобы убедиться, что Пентагон точно рассчитывает оружие, которое ему понадобится в случае будущих конфликтов или операций.
По словам генерала, в Вооруженных силах страны есть планы на случай потенциальных конфликтов во всем мире. Они включают в себя количество войск, единиц оборудования и боеприпасов, которые могут потребоваться.
Мы сейчас проводим исследования, анализ, чтобы убедиться, что наши подсчеты на случай чрезвычайных ситуаций будут правильными,
– сказал Милли.
Он добавил, что в случае необходимости военное руководство обратится к производителям для пополнения арсеналов, чтобы быть уверенными в наличии необходимого уровня запасов.
Как США помогают Украине
- Заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что Штаты готовы и дальше поддерживать Украину в войне против России. У союзников достаточно запасов вооружения.
- Украина ожидает от Штатов дополнительных поставок средств ПВО. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что поставки возможны до конца этого года.
- Министерство обороны США недавно озвучило, что предоставило Украине более 20 миллионов долларов помощи. Кроме того, Вашингтон также регулярно передает для Вооруженных Сил вооружения, однако его запасы не безграничны.