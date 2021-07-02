В США снова ввели федеральный мораторий на смертную казнь

В Соединенных Штатах вернули мораторий на применение смертной казни на федеральном уровне. Отменили его в июле 2019 года – во времена президентства Дональда Трампа.

Мораторий на смертную казнь на федеральном уровне внедрил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте Министерства юстиции.

Читайте также Смертная казнь в США: в одном из штатов разрешили расстреливать осужденных

Возвращение федерального моратория на смертную казнь

Минюст должен обеспечить, чтобы всем, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только предоставлялись права, гарантированные конституцией и законами США, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно,

– говорится в заявлении.

Американский генпрокурор отметил, что "это обязательство имеет особую силу в случаях, связанных со смертной казнью".

Ведомство напомнило, что за последние 2 года департамент правосудия Минюста внес ряд изменений в политику по смертной казни. Кроме того, совершили первые казни на федеральном уровне почти за два десятилетия.

Зато генпрокурор поручил провести обзор такой политики, в рамках которого следует осуществить консультации с заинтересованными сторонами: федеральными агентствами и медицинскими экспертами. Пока будет происходить обзор, казней на федеральном уровне не будет.

Возобновление высшей меры наказания на федеральном уровне: что известно