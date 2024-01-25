Испорченное совершенство: как можно сломать совершенную систему, работавшую годами

Говорят, эта история случилась в разгар холодной войны. На одном из сверхсекретных радаров США, расположенном на Аляске, начались сбои в работе. Далее – в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заключались эти сбои в периодическом временном снижении выходной мощности одного из передатчиков. Силами штатного персонала устранить неисправность не получилось – замена узлов и модулей радара ничего не давала. Детальный анализ не выявил никакой связи между этой “блудной” неисправностью и влажностью, температурой, силой ветра или любым другим внешним фактором.

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Ничего не дала и крупноузловая замена модулей радара, которую провели специалисты компании-производителя. Ситуация была критической. А если принять во внимание, что радар следил за советскими Курильскими островами и Камчаткой, нашпигованными баллистическими ядерными ракетами, все выглядело просто катастрофически...

Разгадка обнаружилась случайно. Во время собеседований один из молодых офицеров, который служил на этом секретном объекте, признался, что завел роман с местной эскимоской. Поскольку контрацептивов под рукой не было, а он ранее где-то читал, что даже кратковременное высокочастотное облучение может испортить мужскую репродуктивную функцию, то молодой человек во время своих дежурств время от времени открывал смотровой люк на волноводе радара, втыкал туда "свои причиндалы" на несколько секунд, а после "процедуры" закрывал его обратно.

Как вы уже могли догадаться, сегодня речь пойдет не о радарах, а о том, как любую, даже самую совершенную систему, можно испортить.

Американская экономика не сразу была одной из самых сильных в мире

Современным американцам досталось в наследство государство с мощной экономикой и стабильной системой управления. Современные американские политики еще со школьной парты знают, что такая система политического управления сформировалась из-за ряда исторических событий и решений.

Американская система управления государством, основанная на принципах демократии и баланса власти, формировалась на протяжении веков. Основополагающим документом является Конституция США, принятая в 1787 году, которая заложила фундамент для федерального устройства, разделения власти между законодательной, исполнительной и судебной ветвями, а также гарантировала основные права и свободы граждан.

Эта система развивалась через многочисленные исторические вызовы, в частности Гражданскую войну, Великую депрессию, мировые войны и холодную войну. Однако адаптироваться к современным вызовам, в частности к смене игроков на геополитической шахматной доске, технологическим изменениям и международным конфликтам, эта система все еще не может.

Экономика США тоже эволюционировала на протяжении веков, и не от рождения была сверхмощным организмом. Ее также можно назвать наследием умных руководителей нескольких предыдущих поколений. Одним из ключевых элементов этого наследия была Бреттон-Вудская система, созданная после Второй мировой войны. Она предусматривала создание Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (сегодня часть Всемирного банка).

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После разрушения Европы во Второй мировой войне и фактического "самоуничтожения" Старого света и экономик его ведущих государств (Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов), был нужен новый костяк, новый стержень, на котором могла бы возродиться мировая экономика. Им стали США со своей валютой, американским долларом, который превратился в мировую валюту. Это, свою очередь, также способствовало стабилизации мировой экономики, а главное – укреплению позиций США как глобального лидера.

Именно благодаря этим фундаментальным принципам и историческим событиям в прошлом, США смогли развиться в государство со стабильной политической системой и одной из сильнейших экономик мира.

Ядерное оружие гарантировало относительное спокойствие человечества

Еще совсем свежи в воспоминаниях времена, когда после Второй мировой войны мир был поделен на две части, два полюса, центрами притяжения в которых стали США и Советский Союз. Все остальные государства так или иначе вынуждены были примкнуть к одному из этих полюсов влияния.

Длительный период между концом Второй мировой (1945 год) и концом 1980-х получил название холодная война. Две сверхдержавы, как два альфа-самца, сошлись в плотном клинче – они играли мышцами, бряцали оружием, демонстрируя силу и способность в любой момент нанести удар. Но каждая из сторон понимала, что наличие огромного арсенала ядерного оружия у противника гарантирует не только жесткий ответный удар, но и полное уничтожение человечества.

Именно наличие ядерного оружия и определенного ядерного паритета, а не разумная политика и рассудительность, гарантировало длительный относительно спокойный период в истории человечества.

У США в дополнение к огромному арсеналу ядерного оружия и средств его доставки, была еще самая мощная экономика мира (следствие той самой Бреттон-Вудской системы, доставшейся по наследству).

Как США стали мировым судьей

Именно эта мощная экономика и умелое использование исторических возможностей позволили президенту США Рональду Рейгану реализовать многошаговый план и воплотить в жизнь мечту нескольких поколений американцев – развалить СССР! Наступила эпоха единоличного доминирования Соединенных Штатов в мире. И если до сих пор в мире было "два мировых судьи", решавших всю международную мировую политику и судьбы целых государств и народов, то теперь таким "мировым судьей" остались только США.

По состоянию на начало 2000-х годов ВВП США составлял около трети суммарного мирового ВВП. Вместе с главной мировой валютой – долларом США, это были весомые аргументы для практически единоличного мирового экономического доминирования. А наличие мощнейшей современной армии и ее острия – военно-морского флота с наибольшим количеством авианосцев (по этому показателю США превосходили остальной мир вместе взятый), позволяли единолично доминировать и в военной сфере.

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США стали неким "единоличным правителем", судьей и арбитром, что сам принимал решения, устанавливал правила и сам следил за их выполнением. А если какая-то страна или диктатор отказывались выполнять эти правила или решения такого "мирового судьи" – к нему наведывалась "исполнительная служба" в виде авианосной группы и быстро "наводила порядок".

В действенности такой системы смогли убедиться довольно много диктаторов и строптивых правителей. Система, возможно и не была идеальной, но она работала и длительное время обеспечивала относительное спокойствие в мире и держала в пределах дозволенного многих диктаторов.

Как же так случилось, что после длительного спокойствия с единоличным доминированием США, в мире снова воцарился хаос, а в центре Европы вот уже почти 2 года пылает война? Почему внимание мирового сообщества снова приковано к сразу нескольким горячим точкам в мире – Ближний Восток, Гаяна, Ормузский пролив и Тайвань?

Судя по всему, причин для этого есть сразу несколько.

Пока США вкладывались в войны – Китай инвестировал

Первой причиной можно назвать то, что американские стратеги "профукали" рост Китая. Заигрывание с коммунистическим режимом КНР в 70-х годах можно было объяснить попыткой перетянуть недавних соратников советов на свою сторону.

Президент США Ричард Никсон даже совершил личный визит в Китай, отдавая дань уважения Поднебесной. Впоследствии было очередное потепление в отношениях и новая стратегия китайского руководства, что стремилось модернизировать экономику отсталой страны, искалеченной дикими коммунистами и экспериментами Мао. Китай постепенно превращался в мировую фабрику по производству всего.

Наивные западные стратеги считали, что экспортируя технологии, используя дешевую рабочую силу и модернизируя (европеизируя) Китай, они смогут трансформировать до недавнего времени коммунистическую страну в капиталистическую. Но случилось не так!

Китайское мировоззрение, прошедшее сквозь века, их умение смотреть на остальной мир "сбоку и сверху", а также концепция "скрытой силы" – как одна из составляющих стратегии Китая – вскоре начали проявляться.

Китайские лидеры "тихой сапой" обработали огромные территории в Азии, Африке и Латинской Америке, сформировали настоящий противовес единоличной гегемонии США. Каждый шанс "сделать подкоп" под позицию Штатов, каждая возможность помочь врагам или оппонентам США – все это было реализовано.

За то время, когда американцы тратили 4 триллиона на бессмысленные войны на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других уголках мира, китайцы приходили в лице своих частных и государственных компаний, инвестировали в разработку полезных ископаемых, инфраструктуру и энергетику бедных стран, подсаживая их на свою "иглу".

В итоге все страны, куда Китай пришел со своими инвест-проектами (без учета уровня демократии и не задавая лишних вопросов о правах человека), и все страны, которым так или иначе ранее "насолили" США – или чрезмерной силой, или неоправданной войной, или просто ущемлением интересов какого-то из диктаторов из-за несоблюдения демократических стандартов – все они неформально объединились вокруг Китая. Теперь это неформальное объединение принято называть Глобальный Юг. И с этим явлением приходится считаться даже США.

"Отцы-основатели" США этого точно не планировали

Еще одним параметром, который постоянно и неустанно менялся, совершенствовался и распространялся, стали технологии. Точнее – уровень их доступности. На сегодня лишь некоторые из мощных технологий остались эксклюзивными, доступными очень ограниченному кругу стран или компаний.

Технический прогресс развивался такими темпами, что за ним не успевали некоторые даже очень продвинутые ранее в технологическом плане западные компании. Им приходилось принимать непопулярные решения, продавать свои предприятия (тому же Китаю), порой вместе с брендом, доставшимся им в наследство еще с начала 20-го века.

Но самое главное – это военные технологии. Сверхсовременное оружие и боеприпасы стали доступными для значительно более широкого круга стран, даже не очень технологически развитых. Это изменило конфигурацию сил во многих регионах.

Так, этим, до недавнего времени аутсайдерам в военном деле, до сих пор недоступны межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и лазерное оружие в космосе. Но им это не нужно! На региональном театре военных действий вопрос решают не МБР или лазеры в космосе. Здесь важнее иметь современные средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, разведки и беспилотные военные машины. Китай и Россия помогли им с приобретением.

Еще одним фактором, изменившим мир, стали сверхмощные транснациональные корпорации. Надо признать, что они (и в первую очередь американские компании) получили значительно большее влияние на формирование политики, чем это было раньше. И уж точно так не было задумано "отцами-основателями" США. Эта связь между политиками и крупным бизнесом часто не является вульгарной коррупцией или прямолинейной связью с подкупом нужных голосований. Все значительно сложнее, но одновременно и циничнее. Транснациональные корпорации интересует в первую очередь прибыль.

И к чему мы в итоге приходим?

США молча наблюдают за появлением нового мирового порядка

"Американский мир" (Pax Americana), который мы до сих пор знали, разрушается на наших глазах. Страны Глобального Юга, проецируя ненависть к США на Украину, утешаются событиями последних 2 лет. А украинцы, которые так долго слушали рассказы о преимуществах демократии и либеральных ценностях, кажется, сейчас верят в них больше, чем те, кто создавал эти рассказы.

Более того, украинцы не на словах, а своими действиями уже несколько раз подтверждали, что верят в ценности демократии: на Майдане в 2004-м и 2014-м, на Донбассе с 2014 по 2022-й. Сейчас мы "подписываемся" под этими ценностями своей кровью в степях Херсонщины, Запорожья и Донбасса. Что может быть большим доказательством нашей верности таким ценностям и идеалам?

Современный мир уже очень отличается от того, в котором родились и к которому привыкли современные американские политики. Но осознание этого, кажется, еще не пришло к некоторым из них. Барак Обама был так увлечен "перезагрузкой" новых отношений с Россией, что "не обратил внимание" сначала на вторжение Владимира Путина в Грузию в 2008 году, а затем в 2014 году побоялся испортить "только что налаженные хрупкие отношения" из-за аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

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"Не стреляйте, это их только разозлит!" – кажется, именно так кричали участники некоторых "мирных демонстраций" в Париже накануне немецкой оккупации. Чем это закончилось для Франции через несколько недель, сейчас уже все знают. Зато выражение о том, что "невозможно договориться с тигром, когда твоя голова уже в его пасти" принадлежит Уинстону Черчиллю, который успокаивал ярых политиков-миротворцев, которым казалось, что они знают как можно договориться с Гитлером.

Знают ли об этом некоторые американские политики? Готовы ли они снять устаревшие розовые очки и увидеть реальный мир с Китаем, его вассалом Россией и всем Глобальным Югом? Осознают ли они, что задерживая поставки оружия Украине, устанавливая различные преграды и ограничения по оружию для Украины, они только ослабляют свою безопасность, безопасность во всем мире и ведут к развалу НАТО?

Республиканцы, похоже, заигрались и дальше играют в политику и не понимают, что таким образом могут уничтожить не нас, не Украину. Они уничтожают свой мир, Pax Americana. Мир, доставшийся им в наследство от умных предков.

Итак, на начало 2024 года мы имеем момент истины, который будет влиять на судьбу не только Украины, но и всего мира. И от этого момента зависит ход истории для нескольких будущих поколений. Война снова стала обыденностью нашего мира, а мы все наблюдаем за тем, как появляется новый мировой порядок.

Республиканцы считают, что США еще достаточно прочны, чтобы поддерживать тот порядок в мире, к которому они так привыкли. Но новый альфа-самец Китай уже доминирует над огромным списком государств, которые мечтают поменять этот старый, по их мнению, мировой порядок. И, если не произойдет ничего чрезвычайного, а все стороны будут двигаться по заданной траектории, то, к сожалению, единственным решением будет только война.