Пока США ссорятся с Европой: какая страна готова подставить плечо Евросоюзу

Внешняя политика Дональда Трампа и его команды уже имеет свои последствия. Он жестко обращается с союзниками США, теряя их, в частности в Европе. Однако этим может быстро воспользоваться один важный геополитический игрок.

Такое мнение высказал 24 Каналу политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что также Пекин должен занять свое место за столом переговоров по окончанию войны в Украине. К слову, в МИД Китая, комментируя встречу делегаций в Эр-Рияде 18 февраля, отметили, что ожидают своевременного присоединения к переговорному процессу всех вовлеченных и заинтересованных сторон.

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Европа может развернуться

США с приходом к власти Трампа пошли на открытую конфронтацию с Европой. Примечательным в этом смысле является выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал лидеров европейских государств, дипломатов, предпринимателей.

А потом выходит Ван И, главный дипломат Китая, и обращается (к европейцам – 24 Канал), мол, достопочтенные, уважаемые, дорогие, мы же с вами, мы сделаем, что скажете, мы хотим к вам, душа к вам рвется,

– заметил политолог.

Европейцы смотрят на американцев, которые, по словам Несвитайлова, просто льют на них грязь и плюют им в лицо, и на китайцев, которые готовы им, условно говоря, ноги целовать.

І куда Европа может развернуться в таком случае? Торговля между США и Европой – это более 30% всего мирового экономического оборота. Поэтому это достаточно весомая история,

– подчеркнул он.

Также Китай хочет быть приобщенным к переговорам по окончанию войны между Россией и Украиной. Однако, по мнению политолога, Пекин может присоединиться к переговорному процессу на финальном этапе, когда уже будет что-то понятно.

Они смотрят на то, что происходит сейчас, в частности в Саудовской Аравии, и не видят в этом перспективы. Иначе Китай там уже был и уже бы надавил на Россию. Он стал бы сторонним наблюдателем, чтобы там быть,

– сказал Максим Несвитайлов.

Кроме того, настоящие серьезные переговоры невозможны и без Европы, потому что именно европейские страны будут предоставлять Украине основную часть гарантий безопасности.

Политолог считает, когда увидим за столом переговоров Украину, Европу, Китай, то это можно будет считать началом переговоров, ведь все, что происходит сейчас, это вообще ни о чем.

Напомним, что президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал о позиции Китая на фоне ситуативного сближения Дональда Трампа и Владимира Путина. По его мнению, для Пекина недопустима ситуация, что Вашингтон пытается оторвать от него Москву. Си Цзиньпину важно, чтобы об окончании войны в Украине договаривались именно с ним, но США не хотят этого делать.