Таку думку висловив 24 Каналу політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, що також Пекін має зайняти своє місце за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні. До слова, у МЗС Китаю, коментуючи зустріч делегацій в Ер-Ріяді 18 лютого, наголосили, що очікують своєчасного доєднання до переговорного процесу всіх залучених та зацікавлених сторін.

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Європа може розвернутися

США з приходом до влади Трампа пішли на відкриту конфронтацію з Європою. Примітним в цьому сенсі є виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції, в якій він розкритикував лідерів європейських держав, дипломатів, підприємців.

А потім виходить Ван Ї, головний дипломат Китаю, і звертається (до європейців – 24 Канал), мовляв, високоповажні, шановні, любі, дорогі, ми ж з вами, ми зробимо, що скажете, ми хочемо до вас, душа до вас рветься,

– зауважив політолог.

Європейці дивляться на американців, які, за словами Несвітайлова, просто ллють на них бруд і плюють їм в обличчя, і на китайців, які готові їм, умовно кажучи, ноги цілувати.

І куди Європа може розвернутися в такому випадку? Торгівля між США та Європою – це понад 30% всього світового економічного обігу. Тому це досить вагома історія,

– підкреслив він.

Також Китай хоче бути долученим до переговорів щодо закінчення війни в між Росією та Україною. Однак, на думку політолога, Пекін може доєднатися до переговорного процесу на фінальному етапі, коли вже буде щось зрозуміло.

Вони дивляться на те, що відбувається зараз, зокрема в Саудівській Аравії, і не бачать в цьому перспективи. Інакше Китай там вже був і вже б натиснув на Росію. Він став би стороннім спостерігачем, щоб там бути,

– сказав Максим Несвітайлов.

Крім того, справжні серйозні перемовини неможливі і без Європи, тому що саме європейські країни будуть надавати Україні основну частину гарантій безпеки.

Політолог вважає, коли побачимо за столом перемовин Україну, Європу, Китай, то це можна буде вважати початком перемовин, адже все, що відбувається зараз, це взагалі ні про що.

Нагадаємо, що президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів про позицію Китаю на тлі ситуативного зближення Дональда Трампа та Владіміра Путіна. На його думку, для Пекіна неприпустима ситуація, що Вашингтон намагається відірвати від нього Москву. Сі Цзіньпіну важливо, щоб щодо закінчення війни в Україні домовлялися саме з ним, але США не хочуть цього робити.