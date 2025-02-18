Відомо, що перемовини Москви і Вашингтона тривали 4,5 години. За підсумками розмови, сторони заявили, що "було зроблено важливий крок уперед", передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що кажуть у Китаї

Під час пресбрифінгу речник китайського МЗС Го Цзякунь наголосив, що Пекін підтримує зусилля, спрямовані на досягнення миру, включаючи консенсус на переговорах, досягнутий між Сполученими Штатами і Росією.

Водночас Китай очікує, що всі залучені та зацікавлені сторони своєчасно долучаться до переговорного процесу.

Нагадаємо, що перемовини у Саудівській Аравії відбулися без представників України та її європейських союзників. Президент Зеленський заявив, що нічого не знав про зустріч росіян і американців.

Крім того, глава держави під час Мюнхенської конференції наголосив, що Україна не прийме жодних угод, які будуть укладені у неї за спиною. Зеленський уточнив, що Дональд Трамп може досягти домовленостей без участі Києва, у разі якщо росіяни виведуть війська з усіх окупованих територій, Путін опиниться у тюрьмі, а Україна в НАТО.