США требуют от России освобождения захваченного в Крыму журналиста Есипенко

В Белом доме призвали оккупационную администрацию Крыма немедленно освободить журналиста. Речь идет о Владиславе Есипенко, которого россияне схватили еще в марте.

В Соединенных Штатах Америки решение "суда" в Крыму назвали "серьезной ошибкой". Сообщение с соответствующим текстом опубликовало в твиттере посольство США в Украине.

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Содержание Есипенко под стражей – серьезная судебная ошибка

Фрилансера "Крим.Реалии" (проект "Радио Свобода") Владислава Есипенко схватили на оккупированном Россией полуострове 10 марта 2021. И до сих пор он под стражей, несмотря на отсутствие доказательств какой-либо вины.

Решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Владислава Есипенко, вынесенное на закрытом заседании "суда" в оккупированном Россией Крыму, стало серьезной судебной ошибкой,

– говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Есипенко. Крым – это Украина", – такими словами завершили послание россиянам американские дипломаты.

Коротко об аресте Есипенко в Крыму