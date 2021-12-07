США убрали из проекта оборонного бюджета пункт о санкциях в отношении "Северного потока-2"

7 декабря 2021 , 20:29
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Источник:

комитет Палаты представителей США

Соединенные Штаты забрали из проекта оборонного бюджета часть, в которой речь шла о санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2". В документе больше нет и запрета на приобретение представителями США суверенных долговых обязательств России.

Изменения в проект оборонного бюджета страны одобрил комитет Палаты представителей США. На его сайте уже появилась информация об этом.

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США забрали из бюджета пункт о санкциях в отношении газопровода

Мы рады объявить, что пришли к двухпартийному, двухпалатному соглашению относительно закона О государственной обороне в этом году (оборонного бюджета – 24 канал),
– отметили в комитете.

В поддержанном им проекте оборонного бюджета уже нет

  • санкций против российского трубопровода "Северный поток-2",
  • ограничений по государственному долгу России.

Ранее в проекте документа был пункт 1325. В нем говорилось о введении США санкций против "Северного потока-2". Однако из проголосованного проекта бюджета он исчез.

В предыдущем варианте санкции против газопровода были заложены / Скриншот с сайта Конгресса


В проголосованном варианте 1325 пункта даже нет / Скриншот с сайта комитета

Напомним, ранее демократы Сената Конгресса США согласились внести в пакет поправок к проекту оборонного бюджета на 2022 год санкции против газопровода и суверенного долга России. Однако, как отметили американские СМИ, эти договоренности окончательно не утвердили.

Информация о том, что США могут остановить"Северный поток-2"

  • Ранее издание Bloomberg сообщило, что Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным предупредит его о последствиях в случае нападения на Украину.
  • Он намеревался предостеречь главу Кремля, что это приведет к значительным расходам. Серьезно пострадает российская экономика. Кроме того, Вашингтон может остановить "Северный поток-2".
  • Разговор главы России и США уже состоялся. Пока неизвестно, о чем именно говорили президенты. Ожидалось, что главной темой переговоров будет Украина.

Впоследствии Байден поговорит с Зеленским: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська