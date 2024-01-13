Более 150 ракет и 30 локаций: в США уточнили детали массированного удара по хуситам

США и Британия вечером 11 января нанесли удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене. Согласно данным Дугласа Симса II, удалось поразить около 30 локаций.

Директор Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Дуглас Симс рассказал журналистам, что на каждой из локаций США могли поразить по "несколько объектов".

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Так, начальные удары касались 16 отдельных локаций. Каждая из них содержала ряд различных объектов… После или сразу после этих ударов было идентифицировано 12 других локаций, где хранились предметы, которые могли быть использованы против сил – морских и воздушных. Эти районы также были впоследствии поражены,

– заявил Симс CNN.

По его словам, в ходе этих атак использовали более 150 различных боеприпасов. Пуски производили как с морских, так и с воздушных платформ, как британских, так и американских.

Генерал-лейтенант заверил, что еще идет оценка боевых убытков разных целей, но официальные лица "очень уверены в том, куда попали боеприпасы".

Ранее командование Военно-воздушных сил США заявляло, что в результате ударов было поражено более 60 целей в 16 местах.

В Пентагоне прокомментировали последствия ударов по Йемену

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что американо-британские удары по поддерживаемым Ираном силам хуситов в Йемене имели "хороший эффект". По сообщению Reuters, он заверил, что военные будут продолжать следить за ситуацией на предмет любых ответных ударов.

Наша начальная оценка заключается в том, что удары имели хороший эффект… Мы будем продолжать мониторинг и, как сказали президент и (министр обороны – 24 Канал) Остин, мы будем продолжать принимать необходимые меры,

– заверил Райдер.

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