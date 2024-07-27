Блинкен пообещал "ответку", если Китай в дальнейшем будет поддерживать ВПК России

По данным США, Пекин поставляет в Россию комплектующие, необходимые для изготовления оружия. В Вашингтоне заявили, что не будут терпеть такое поведение КНР.

Поддержка военно-промышленного комплекса России со стороны Китая стала одной из тем встречи секретаря Госдепа США Энтони Блинкена с директором Центральной комиссии КПК по иностранным делам Китая и министром иностранных дел Ван И. Разговор состоялся во Вьентьяне, на полях министерских встреч АСЕАН.

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США готовят ответ

Так, во время общения с китайскими представителями Блинкен выразил обеспокоенность по поводу того, что КНР помогает российскому ВПК держаться на плаву.

Госсекретарь направил Пекину четкий мессендж, что если он и в дальнейшем будет помогать оборонному потенциалу России усиливаться, тем самым создавая угрозу для европейской безопасности, США примут соответствующие меры.

Обе стороны признали важность поддержания открытых линий связи в ближайшие недели и месяцы.

Напомним, что на днях глава МИД Украины побывал с визитом в КНР, во время которого китайские коллеги заверили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. В то же время российскую агрессию они упорно называли "украинским кризисом". По итогам этого визита, Зеленский заявил, что Китай поддерживает Киев и не будет поставлять России оружие.