США уничтожат все позиции россиян в Украине, если Кремль применит ядерное оружие, – МИД Польши

США пообещали уничтожить все позиции российских военных в Украине, если Кремль решит применить ядерное оружие. Соответствующие заявления уже звучали от представителей США.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он добавил, что Россию также предостерегли от применения ядерного оружия и другие страны.

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"Это не детская игрушка"

Сикорский сообщил, что США уже угрожали России, что все военные цели оккупантов будут уничтожены в Украине, если Кремль решит воспользоваться ядерным оружием.

Американцы сказали россиянам: "Если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы ударим по всем вашим позициям в Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех",

– рассказал Сикорский.

Глава МИД Польши добавил, что Китай и Индия также предостерегли Кремль от применения ядерного оружия. Сикорский отметил, что ядерка – это "не детская игрушка". Если Кремль решит применить ее, то "Япония и Корея также станут ядерными державами, хотя не хотят этого".

Россия начала учения с ядерным оружием