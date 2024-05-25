США уничтожат все позиции россиян в Украине, если Кремль применит ядерное оружие, – МИД Польши
Источник:The Guardian
США пообещали уничтожить все позиции российских военных в Украине, если Кремль решит применить ядерное оружие. Соответствующие заявления уже звучали от представителей США.
Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он добавил, что Россию также предостерегли от применения ядерного оружия и другие страны.
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"Это не детская игрушка"
Сикорский сообщил, что США уже угрожали России, что все военные цели оккупантов будут уничтожены в Украине, если Кремль решит воспользоваться ядерным оружием.
Американцы сказали россиянам: "Если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы ударим по всем вашим позициям в Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех",
– рассказал Сикорский.
Глава МИД Польши добавил, что Китай и Индия также предостерегли Кремль от применения ядерного оружия. Сикорский отметил, что ядерка – это "не детская игрушка". Если Кремль решит применить ее, то "Япония и Корея также станут ядерными державами, хотя не хотят этого".
Россия начала учения с ядерным оружием
- В России 21 мая стартовали учения с применением тактического ядерного оружия учения с применением тактического ядерного оружия. Как заявляли в минобороны России, цель этих учений – практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В частности, оккупанты отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжения ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам.
- В Институте изучения войны проанализировали учения, которые стартовали в России, и предположили, что таким образом Кремль надеется повлиять на решение Запада в отношении Украины. Кроме того, Путин начал снова угрожать ядеркой на фоне дискуссий США и ЕС о предоставлении разрешения Украине наносить удары западным оружием по территории страны-агрессора.
- Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предполагает, что Путин не решится применять ядерное оружие. Политик считает, что страны-партнеры России сразу "исчезнут", если Кремль решится на использование ядерки.
- В то же время стало известно, что в Беларуси строят военную базу вблизи Осиповичи. Как пишут в СМИ, именно там Кремль может хранить ядерное оружие.