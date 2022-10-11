У Байдена будут работать над ускорением поставок в Украину современных систем NASAMS

Россия массово обстреливает города Украины, поэтому Зеленский ведет переговоры с партнерами по поставкам систем ПВО. В Соединенных Штатах Америки планируют как можно скорее отправить нашему государству NASAMS.

Оккупанты 8 октября атаковали регионы Украины ракетами, оставив без связи и света большие территории. Это еще раз доказало, что нашему государству нужно больше современных систем противовоздушной обороны – в Пентагоне над этим работают.

Читайте также Зеленский на G7 и украинские города без света: хронология 230 дня войны

Ускорение производства оборонных установок NASAMS

NASAMS – это норвежские зенитно-ракетные системы. Их производит компания Raytheon и используют страны-члены Североатлантического альянса.

Из-за обострения ситуации в войне России с Украиной США пообещали поскорее предоставить эти установки. Чтобы этот процесс максимально ускорить ЗРК собирать из имеющихся части, а не создавать оружие с нуля.

Это один из примеров нашего умения быстро сотрудничать с промышленностью, чтобы ускорить доставку. Мы используем некоторые имеющиеся запчасти для сбора оружия и заключаем контракты в рамках USAI на покупку дополнительных деталей,

– заявили и Пентагоне.

Разговор Зеленского с Байденом

Лидеры обоих государств в телефонном режиме 10 октября обсудили усиление атак со стороны России и передачу нашему государству оружия. По словам Зеленского, противовоздушная оборона является приоритетом для Украины. Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине необходимую поддержку, в частности, поставляя ПВО.

Также в США выразили соболезнования родным и близким всем погибшим в результате попадания российских ракет в гражданскую инфраструктуру. В Белом доме пожелали скорейшего выздоровления всем раненым. Мир видит, как Украина героически борется с государством-террористом и не может оставаться в стороне.

Читайте также Притула анонсировал еще один масштабный сбор и ответил, можно ли сброситься на "ядерку"

Украине очень нужны современные ПВО

Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат заверил, что украинские ПВО ликвидируют немало ракет, однако, несмотря на эффективную борьбу с вражеской авиацией, нам не хватает больше мощных систем противовоздушной обороны.

По словам Игната, Германия направляет Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. А Соединенные Штаты Америки – ЗРК NASAMS.

Достойно внимания – нужно готовиться к еще одному возможному массированному обстрелу: смотрите видео