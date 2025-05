Это испытание стало первым в рамках программы CPS. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны США.

Что известно о гиперзвуковой ракете США

При запуске ракеты использовали флотский метод холодного газа. Его в дальнейшем будут применять на морских платформах ВМС США.

Холодный метод позволяет вытолкнуть ракету с платформы на безопасную высоту над кораблем перед зажиганием первой ступени.

Запуск гиперзвуковой ракеты / фото Минобороны США

Скорость, дальность и живучесть гиперзвукового оружия является ключом к комплексному сдерживанию для США. После внедрения Conventional Prompt Strike обеспечит непревзойденные возможности для наших военных,

– заявил министр Джон Фелан.

Это испытание – новый этап летных тестов совместного боевого заряда All Up Around, который разрабатывается в партнерстве с Управлением быстрого внедрения и критических технологий Сухопутных войск.

Напомним, что эксперты из Стокгольмского института SIPRI отмечали, что мы живем в эпоху беспрецедентного роста военных расходов. На топ-5 крупнейших военных расходов – США, Китай, Россия, Германия и Индия. Это указывает на то, что мир готовится к новой большой войне.