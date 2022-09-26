У США есть четкий план действий, если россия применит ядерное оружие, – Блинкен
Источник:CBS
США приватно пообщались с Кремлем об угрозе ядерной войны. Президент владимир путин должен прекратить угрожать миру, иначе россию ждут плохие последствия.
Важно Путин пригрозил миру ядерным оружием
Ужасные последствия для россии
Блинкен сказал, что США четко заявили россиянам, чтобы они прекратили пустые разговоры о ядерном оружии.
Очень важно, чтобы москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять,
– сказал Блинкен.
Он добавил, если россия прекратит воевать – закончится война, если прекратит Украина – закончится Украина. В то же время, Блинкен не поделился подробностями, как именно Вашингтон среагирует на применение ядерного оружия. Однако он сказал, что у администрации США есть план. По словам госсекретаря США, президент Джо Байден готов сделать все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя. В США не хотят, чтобы война расширялась, поэтому объединяют другие страны для давления на россиян.
Зеленский отреагировал на ядерные угрозы путина
Глава государства Владимир Зеленский сказал, что раньше путин мог блефовать, а сейчас это может быть реальностью. Он также напомнил, что россияне оккупировали Энергодар и Запорожскую АЭС, где 6 энергоблоков. Затем захватчики начали обстреливать Южноукраинскую АЭС. Снаряд упал в 300 метрах от станции, в здании вылетели окна и двери. По словам Зеленского, международное сообщество должно продолжать давить на путина и не дать ему продолжить.
Ядерный шантаж путина: последние новости
- Путин пригрозил миру ядерным оружием 21 сентября во время обращения. Он отметил, что не блефует.
- В то же время представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам путина.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина сейчас хотела бы от международного сообщества не столько слов, а действий согласно соответствующему протоколу. Во-первых, нужно поднять в воздух определенное количество самолетов, которые могут отслеживать все, что происходит с ядерными объектами в российской федерации.