США уже в ближайшее время могут объявить о передаче Abrams Украине, – WSJ

Украине крайне необходимо современное вооружение для успешной борьбы с оккупантами, в том числе тяжелые танки. Уже ряд стран согласились передать немецкие танки Leopard 2, а теперь и США заявили о предполагаемой отправке Abrams.

Представители Штатов заявили, что администрация Байдена склоняется к отправке значительного количества танков Abrams M1 в Украину. Более того, объявление такой поставки может быть уже на этой неделе.

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Связь между поставками Германии и США

Как сообщили западные СМИ, такое объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией. Согласно ей, Берлин согласится прислать меньшее количество собственных танков Leopard 2, однако вместо этого одобрит поставку большего количества танков партнерами Украины.

Такое соглашение должно было бы разрешить разногласия между США, Германией и другими партнерами Украины по предоставлению танков, что крайне важно во время ключевого этапа войны. Ведь, как утверждают аналитики, именно сейчас Россия мобилизует войска для наступательных операций, а Киев готовит контрнаступление.

Президент США согласился рассмотреть возможность предоставления танков Abrams Украине вопреки решениям Пентагона. По словам высокопоставленного немецкого чиновника, этот вопрос был предметом интенсивных переговоров между Вашингтоном и Берлином более недели. Однако, похоже, он на пути к решению.

В Белом доме от комментариев отказались.

Почему Пентагон не хотел предоставлять танки Abrams

Военные США публично утверждали, что эти танки не так уж просты в обслуживании и эксплуатации. Они требуют значимой подготовки и материально-технической поддержки.

Abrams – это скорее проблема обслуживания. Я имею в виду, что это танк, который требует особого топлива, в то же время у Leopard и Challenger другой двигатель, им нужен дизель, их немного легче обслуживать,

– отметила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Однако, чтобы преодолеть дипломатическую пробку по поставкам Leopard 2, официальные лица Белого дома и Госдепартамента склоняются к поставке Киеву этого вооружения. Также предоставить несколько Abrams призвали и некоторые законодатели-демократы, близкие к Белому дому. В частности, сенатор Крис Кунс с Делавера.

Предоставление современных танков Украине