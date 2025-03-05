Беспрецедентное событие: США впервые начали тайные переговоры с ХАМАС, – СМИ

Соединенные Штаты ведут тайные переговоры с палестинской группировкой ХАМАС. Тема их переговоров - возвращение американских заложников.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Axios, которые ссылаются на собственные источники. Эти переговоры беспрецедентны, ведь это впервые США ведут прямые переговоры с ХАМАСом, который они в 1997 году признали террористической организацией.

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США ведут тайные переговоры с ХАМАС по заложникам в Газе

Переговоры с ХАМАСом ведет уполномоченный президента США по делам заложников Адам Белер. Указывается, что он в течение последних недель встречался с представителями палестинской группировки в столице Катара – Дохе.

Как пишет Axios, переговоры сосредотачивались на освобождении заложников из США, что входит в компетенцию Белера как посланника по заложникам.

Но они также включали обсуждение более широкого соглашения по освобождению всех заложников и достижения долгосрочного перемирия между ХАМАСом и Израилем. Однако пока никаких договоренностей не удалось достичь.

Издание также отмечает, что подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Ближнем Востоке отличается от подхода его предшественника Джо Байдена, который неоднократно угрожал "адской платой" для ХАМАС.

Axios также подчеркивает, что ни одна предыдущая администрация Соединенных Штатов не решалась говорить с ХАМАС без участия Израиля.