Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Axios, які покликаються на власні джерела. Ці переговори є безпрецедентними, адже це вперше США ведуть прямі перемовини з ХАМАСом, який вони в 1997 році визнали терористичною організацією.

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США ведуть таємні переговори з ХАМАС щодо заручників у Газі

Переговори з ХАМАСом веде уповноважений президента США у справах заручників Адам Белер. Вказується, що він протягом останніх тижнів зустрічався з представниками палестинського угруповання в столиці Катару – Досі.

Як пише Axios, переговори зосереджувалися на звільненні заручників із США, що входить до компетенції Белера як посланника щодо заручників.

Але вони також включали обговорення ширшої угоди щодо звільнення всіх заручників і досягнення довгострокового перемир'я між ХАМАСом та Ізраїлем. Однак наразі жодних домовленостей не вдалося досягти.

Видання також наголошує, що підхід президента США Дональда Трампа до конфлікту на Близькому Сході відрізняється від підходу його попередника Джо Байдена, який неодноразово погрожував "пекельною платою" для ХАМАС.

Axios також підкреслює, що жодна попередня адміністрація Сполучених Штатів не наважувалася говорити з ХАМАС без участі Ізраїлю.